El más reciente Boletín de Acceso y Oportunidad del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud volvió a encender las señales de alerta: aunque Colombia mantiene una alta cobertura formal, el acceso real al sistema atraviesa uno de sus momentos más críticos en la última década.

El informe, construido con datos oficiales y trazabilidad histórica, muestra un deterioro sostenido marcado por más quejas, menor capacidad instalada, brechas regionales profundas y un gasto de bolsillo que ya roza los niveles considerados catastróficos por la OMS. Para el observatorio, el derecho fundamental a la salud enfrenta presiones crecientes que exigen decisiones urgentes del Gobierno, las entidades territoriales y los aseguradores.

Lea también: Regulación de Airbnb en Colombia: Gobierno aclara dudas tras críticas al borrador de decreto

Afiliación en caída y un sistema cada vez más presionado

La afiliación —la puerta de entrada al sistema— empezó a ceder terreno. Pasó del 99,6% en 2022 al 98,6% en el promedio de 2025, una tendencia descendente que preocupa a los expertos.

A esto se suma el crecimiento del régimen subsidiado frente al contributivo, un fenómeno que refleja la fragilidad laboral del país y presiona aún más la sostenibilidad del sistema.

Más de 10 millones de atenciones adicionales en consulta externa desde 2015.

Urgencias con un aumento del 63%.

Hospitalizaciones al alza en un 126%.

Este crecimiento, lejos de traducirse en mejor acceso, evidencia una presión que supera la capacidad real del sistema.

Usuarios cada vez más inconformes

Mientras la demanda sube, la experiencia del usuario cae en picada. Las PQRS crecieron un 36,4% entre junio y agosto de 2025, y el país podría cerrar el año con más de dos millones de quejas, el registro más alto de la historia.

Las acciones de tutela también aumentan: el estudio proyecta 318.000 casos para final de año, un 54% más que en 2019. Las cifras, según el observatorio, confirman que los usuarios deben recurrir a vías judiciales para acceder a servicios básicos que deberían ser garantizados sin barreras.

Menos camas donde más se necesitan

Disminuyeron 97 camas en los servicios de trabajo de parto, parto y recuperación.

En UCI neonatal, departamentos como Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no cuentan con una sola unidad disponible.

Le puede interesar: ¿Qué carro eléctrico es mejor comprar en Colombia para 2026? Tesla Model Y vs. BYD Yuan Plus/UP

Aunque la salud mental muestra una leve recuperación en infraestructura, el déficit en servicios obstétricos y neonatales pone en riesgo directo a mujeres, recién nacidos y habitantes de zonas apartadas. La concentración de la infraestructura en ciudades mantiene una brecha rural profunda.

El gasto de bolsillo, al borde del límite catastrófico

El gasto de bolsillo pasó del 15,8% en 2019 al 17,2% en 2024, muy cerca del límite del 20% que la OMS considera catastrófico para los hogares.

Tolima: 35,68%

35,68% Guaviare: 35,6%

35,6% Arauca: 35,12%

35,12% Putumayo: 26,69%

El incremento evidencia que miles de hogares —sobre todo los más vulnerables— deben pagar de su bolsillo medicamentos, procedimientos, exámenes y hasta el transporte para poder acceder a servicios esenciales.

Fuente: Sistema Integrado de Información