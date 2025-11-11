En el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, el Ejército Nacional desarrolló acciones contra el narcotráfico, en Colombia y Ecuador, con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y agencias internacionales, en las cuales fueron capturadas tres personas señaladas de integrar una red dedicada al narcotráfico y a la financiación ilícita de estructuras criminales.

Las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 20, adscritas a la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3, llegaron hasta el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, donde fue capturado alias Borucha, presunto articulador financiero del grupo residual.

Este sujeto es requerido mediante orden internacional con fines de extradición por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Junto a él fueron capturados dos ciudadanos, uno de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana, quienes habrían cumplido actividades logísticas y de enlace con carteles internacionales.

En el lugar se incautaron más de tres kilogramos de heroína y un vehículo de alta gama. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivas judicialización.

Según el coronel Edwin Darío Encinales Lota, Jefe de Estado Mayor Brigada Contra el Narcotráfico N3 , se trata de un golpe binacional al narcotráfico: operación militar que permite capturas con fines de extradición y afectación a red transnacional al servicio de alias Mordisco y con la cual se debilita la estructura financiera de ese grupo armado ilegal en el departamento del Cauca.

En la zona se mantienen intensos operativos militares, debido a la presencia del frente Carlos Patiño de las disidencias y el ELN que mantienen enfrentamientos por el dominio territorial y por el manejo del negocio del narcotráfico en esta zona del sur del departamento del Cauca.

El coronel Edwin Darío Encinales Lota indicó que se tiene información de la presencia de más bandas delincuenciales que trabajan de manera articulada con los grupos armados ilegales en la región.

Fuente: Sistema Integrado de Información