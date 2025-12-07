El general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero, confirmó la captura de un subintendente de la Policía, señalado de colaborar con la banda que cometió el hurto en una joyería de Bucaramanga, en el que murió el intendente Fredy Leal. Este hecho, ocurrido el pasado 29 de noviembre, desencadenó una investigación interna que determinó la participación del uniformado capturado en el caso.

De acuerdo con el general Quintero, “a raíz de los hechos ocurridos en el Centro Comercial Cuarta Etapa, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con el Juzgado Octavo Penal y la Fiscalía Tercera Especializada de Estructuras de Apoyo, emitió una orden de captura contra el subintendente Richard José Sierra Bravo”. La medida judicial lo señala por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El uniformado ya fue puesto a disposición de las autoridades y permanece en el búnker de la Fiscalía, mientras avanzan las judicializaciones y las audiencias preliminares.

Según explicó el general Quintero, Sierra Bravo llevaba poco tiempo en la ciudad. “Este señor había llegado hace aproximadamente tres meses a Bucaramanga, venía trasladado de otra unidad policial”, indicó, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos previos.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan para dar con el paradero de otras personas involucradas en la organización y realización de este asalto, mientras que este 9 de diciembre se reanudarán las audiencias contra los cinco capturados en flagrancia, quienes permanecen bajo custodia.

Finalmente, el general William Quintero enfatizó que la institución es “implacable frente a cualquier conducta que deshonre el uniforme. La Policía es la primera en exigir que quienes lo portan actúen bajo los principios de integridad y honor”. Con este mensaje, reiteró el compromiso institucional de depurar la fuerza pública y avanzar en el esclarecimiento.

