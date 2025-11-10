La FM confirmó que en las últimas horas se presentó ante las autoridades judiciales y fue capturado en Cartagena el segundo presunto homicida del joven estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien fue víctima de una brutal golpiza el pasado 31 de octubre, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá.

Se trata de Ricardo González, de 22 años, oriundo de Cartagena y quien se encontraba prófugo de la justicia tras participar del brutal ataque.

Este joven fue captado en los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club, en el que se le aprecia en el lugar con un disfraz y unas orejas de color negro.

Tras su captura, Ricardo González será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su detención, imputarle cargos por el delito de homicidio agravado y solicitar que sea enviado a prisión.

Esta captura se suma a la de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue judicializado por cargos de homicidio agravado, como coautor de la brutal golpiza.

¿Qué sucedió el día del homicidio?

Según las pruebas, Jaime Esteban Moreno Murillo, estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas, decidió retirarse de la discoteca Before Club’, ubicada en la avenida a Caracas con Calle 63, junto a un compañero, para evitar un posible conflicto con quien sería agresor.

Sin embargo, Juan Carlos Suárez uno de los presuntos agresores quien estaba disfrazado de diablo y tenía la cara pintada de rojo y negro, lo siguió y lo atacó por la espalda, cerca de la calle 64 con carrera 14.

La fiscal del caso Heidy Milena Ruiz, relató lo declarado por el amigo de la víctima y testigo clave del proceso para identificar al primer al primer procesado por el brutal ataque.

Según el relato del testigo, gracias a su mediación para que no lo golpearan más, salieron afanosamente del lugar, pero una cuadra más adelante a la altura de la calle 64 con Carrera 15, fueron alcanzados nuevamente por Juan Carlos Ortiz quien en compañía de Ricardo González, disfrazado de conejo malo, vuelven a atacar de manera brutal a Jaime Esteban Moreno.

A las 3 y 36 de la madrugada un vigilante de la zona llama a la Policía y sobre las 3 y 41 de la madrugada llega una patrulla de la policía y trasladan al joven hasta una clínica de Chapinero y posteriormente, al Hospital Simón Bolívar.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas Jaime Esteban Moreno llegó al centro médico con muerte cerebral y falleció debido a un paro cardiorrespiratorio producto del trauma craneoencefálico.

En el caso de las otras dos mujeres identificadas como Bertha Parra y Paola Fernández del Estado de Zulia (Venezuela), quienes también habían sido detenidas junto con Juan Carlos Suárez, la Fiscalía determinó dejarlas en libertad al no encontrar por ahora suficientes elementos para imputarles cargos.

Cabe señalar que durante la audiencia se hizo mención a que una de los argumentos que manifestó el capturado a las autoridades para justificar su brutal ataque es que supuestamente la víctima, se habría tratado de sobrepasar con Johana Parra Torres, dentro de la discoteca.

Fuente: Sistema Integrado de Información