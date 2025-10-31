La Alcaldía de Cartagena declaró los días martes 11, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025 como cívicos. con motivo de la conmemoración de los 214 años de la Independencia de la ciudad. Según el Decreto 2151 de 2025, la medida busca fortalecer la agenda cultural y promover la participación ciudadana en los diferentes eventos programados durante el mes de noviembre.

La decisión se fundamenta en la amplia agenda cultural y festiva programada por el Distrito para fortalecer la tradición novembrina y empoderar a la ciudadanía. Los días cívicos coinciden con los eventos más importantes de la festividad:

Lea aquí: Shakira y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá harán historia en el show más esperado del año

-Martes 11 de noviembre: Conmemoración del Grito de Independencia de 1811.

-Jueves 13 de noviembre: Celebración del Gran Desfile de Independencia (Bando).

-Viernes 14 de noviembre: Festival Náutico de la Independencia y el Bololó del Arsenal.

La administración distrital invitó a todos los cartageneros a sumarse a las celebraciones y disfrutar de los espacios culturales que exaltan la historia, la identidad y las tradiciones de la ciudad, pero con orden y civismo.

Lea aquí: Bogotá recibe a los mejores violinistas del mundo en el Concurso Internacional de Violín 2025

Otros eventos festivos

Para este 2025, 'la Fiesta que nos une' tendrá programación desde este 1 de noviembre con la tradicional celebración de Ángeles somos, la única manifestación cultural de la ciudad declarada Patrimonio Inmaterial Cultural del país, y se extenderá hasta el 17 de noviembre, con diferentes eventos entre los que se destacan: los desfiles de Traje Artesanal y Traje de baño del Reinado de Independencia; el tradicional bando - Gran Desfile de independencia, Desfile Náutico, entre otros.

”Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad invitamos a todos los cartageneros a celebrar nuestra independencia. Nuestros artistas: músicos, bailarines, artistas plásticos, han sido claves en esta celebración. A través de su talento han plasmado todas esas expresiones que nos llenan de orgullo y que tienen un gran significado dentro de esta conmemoración no solo de ciudad sino del país entero”, expresa Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

Fuente: Sistema Integrado de Información