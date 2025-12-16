Cinco claves para evitar estafas en compras online durante diciembre

La temporada navideña impulsa las compras en línea, pero también incrementa los riesgos de fraudes y estafas digitales. Entre abril y junio de 2025, las ventas por comercio electrónico en Colombia alcanzaron $26,9 billones, un crecimiento del 3 % frente al mismo periodo de 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

Este auge exige precauciones adicionales en estas fechas. Para guiar a las personas en internet, expertos comparten claves esenciales para no caer en estafas durante diciembre.

Protege tu información financiera

Nunca compartas datos de tarjetas de crédito o débito por correo electrónico, mensajes o redes sociales. Es recomendable usar únicamente pasarelas de pago certificadas, que aplican protocolos de encriptación y seguridad.

Compra desde dispositivos personales

Evita realizar pagos desde equipos compartidos o redes Wi-Fi públicas, como las de aeropuertos o cafeterías, ya que son más vulnerables a ataques. Una conexión segura, como datos móviles o una red privada, protege tu información.

Verifica la seguridad del sitio web

Antes de ingresar tus datos, asegúrate de que la página tenga https:// y el candado en la barra de direcciones, señal de que el sitio cuenta con certificado SSL y conexión segura.

Evita enlaces sospechosos

El phishing se intensifica en temporadas altas. Para comprobar una oferta, accede directamente a la tienda oficial escribiendo la URL en el navegador y evita hacer clic en enlaces recibidos por correo o redes sociales.

Prioriza plataformas seguras y verificadas

Comprar en plataformas confiables reduce el riesgo de fraudes y facilita la trazabilidad de las transacciones. Estas cumplen con altos estándares de seguridad y protección de datos.

Con estas cinco claves, los colombianos pueden aprovechar las ofertas navideñas sin poner en riesgo su dinero ni su información personal.

La seguridad digital no es solo una recomendación, sino una responsabilidad compartida entre consumidores, comercios y plataformas tecnológicas, clave para garantizar transacciones confiables en esta temporada de alta demanda.

