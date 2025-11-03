La Alianza por Santander lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional, advirtiendo sobre el “colapso vial” que atraviesa la región. Este problema se ha intensificado debido a los daños significativos en las vías nacionales, como la Ruta 45A y la Transversal del Carare.

La situación ha llevado a los gremios económicos del departamento a considerar esta crisis como una “urgencia nacional” que requiere atención inmediata.

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los representantes de la Alianza expresan que el deterioro de estos corredores estratégicos está afectando la seguridad vial y la movilidad de miles de personas.

Este colapso no solo limita el transporte, sino que también impacta negativamente el abastecimiento y la actividad económica en el sur de Santander y el oriente colombiano, generando pérdidas millonarias.

El costo logístico diario ha aumentado de manera alarmante, alcanzando cifras superiores a los 75.000 millones de pesos. Los desvíos y el incremento en el consumo de combustible, junto con la parálisis del transporte de carga, han elevado los costos de flete en un 40%.

#Noticias l Se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional especialmente al Presidente Gustavo Petro @petrogustavo para que preste atención urgente de la Ruta 45A y la transversal del Carare tras las afectaciones presentadas sobre estos corredores en #Santanderpic.twitter.com/CrXdrs6WnT — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) November 3, 2025

Esto, según se advierte, pone en riesgo la competitividad de las empresas santandereanas, que dependen de una infraestructura vial adecuada.

La crisis vial también afecta el transporte intermunicipal, perjudicando a más de 60.000 pasajeros que utilizan el corredor Bucaramanga–Tunja–Bogotá a diario.

Este aislamiento impacta el acceso de más de 50 municipios a servicios esenciales como salud, educación y comercio, lo que agrava aún más la situación social y económica de la región.

El sector agropecuario es uno de los más afectados por esta emergencia. En 2024, la agricultura, ganadería y pesca de Santander representaron el 6,9% del valor agregado nacional.

Sin embargo, el aislamiento de las vías amenaza la capacidad productiva de miles de pequeños campesinos y transportadores, generando un posible desabastecimiento de productos básicos como pollo y huevo en el centro del país.

Frente a esta situación, la Alianza ha instado al gobierno a priorizar la atención de estos corredores en el presupuesto nacional y a acelerar la programación de inversiones necesarias.

La falta de soluciones efectivas ha llevado a comunidades y gremios de transportadores a protestar, levantando las talanqueras en varios peajes de la región desde hace más de 20 días.

Finalmente, la Alianza por Santander ha solicitado que se cumplan los compromisos del convenio “Vías de los Comuneros”, firmado en diciembre de 2024, para garantizar la financiación de las obras en la Transversal del Carare y la Troncal Central.

La recuperación de la conectividad es una necesidad urgente para salvaguardar tanto la vida como la competitividad de la región

Fuente: Sistema Integrado De Información