Bogotá condecora a 14 guardas de TransMilenio por enfrentar a colados armados

Condecoran a 14 guardas de TransMilenio que se enfrentaron a colados con cuchillos
Bogotá condecoró a 14 guardas de TransMilenio por enfrentar a colados armados que intentaron ingresar violentamente al Portal 20 de Julio.
Por:Jheison Quinvar
Foto: TransMilenio
El Concejo de Bogotá condecoró este martes a 14 guardas de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, reconociendo su "coraje y valentía" al enfrentarse a un grupo de personas que intentaban evadir el pago del pasaje.
El acto de reconocimiento se realizó tras los hechos ocurridos el pasado 19 de septiembre, cuando varios 'colados' intentaron ingresar al portal en el sur de la ciudad. Tras el llamado de atención de los guardas 'Anticolados', estos respondieron violentamente, esgrimiendo armas blancas.
Durante el altercado, que generó pánico entre los cientos de usuarios, dos de los infractores saltaron las barandas y se abalanzaron contra uno de los vigilantes. Los funcionarios se vieron obligados a usar sus bolillos para defenderse. Como resultado de la confrontación, uno de los guardas resultó herido.
Reconocimiento al Compromiso con la Seguridad
El evento, presidido por el vicepresidente de la corporación distrital, convocó a los familiares de los guardas, representantes del sistema de transporte y voceros institucionales con el propósito de honrar el compromiso con la seguridad de TransMilenio.
En la ceremonia, los 14 homenajeados compartieron sus experiencias sobre cómo enfrentan diariamente la violencia de quienes intentan evadir el pago, especialmente en los portales y estaciones del sur de la capital.
El concejal Juan David Quintero destacó que el acto de los funcionarios "demostró que la autoridad se ejerce con carácter y con la convicción de proteger la vida y la convivencia".
Los guardas condecorados fueron:
- José Daniel Cruz Toribio
- María Alejandra Bustamante Acosta
- Danilsa Caraballo
- Jonathan Andrés Castillo Wilches
- Víctor Hugo Cardona Hincapié
- Hagler Durando Rojas Cardona
- Luis Enrique Castro Cuevas
- José Gabriel Garcés Reyes
- Luis Estevan Cuadros Sosa
- Moncaleano Martínez Fidel Geovanny
- Cerpa Pietro Camilo Andrés
- Roa Feliz Lorena
- Salamanca Tovar Lorena Paola
- Yate Sánchez Edwin David
Fuente: Sistema Integrado de Información