Bogotá condecora a 14 guardas de TransMilenio por enfrentar a colados armados

El Concejo de Bogotá condecoró este martes a 14 guardas de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, reconociendo su "coraje y valentía" al enfrentarse a un grupo de personas que intentaban evadir el pago del pasaje.

El acto de reconocimiento se realizó tras los hechos ocurridos el pasado 19 de septiembre, cuando varios 'colados' intentaron ingresar al portal en el sur de la ciudad. Tras el llamado de atención de los guardas 'Anticolados', estos respondieron violentamente, esgrimiendo armas blancas.

Durante el altercado, que generó pánico entre los cientos de usuarios, dos de los infractores saltaron las barandas y se abalanzaron contra uno de los vigilantes. Los funcionarios se vieron obligados a usar sus bolillos para defenderse. Como resultado de la confrontación, uno de los guardas resultó herido.

Reconocimiento al Compromiso con la Seguridad

El evento, presidido por el vicepresidente de la corporación distrital, convocó a los familiares de los guardas, representantes del sistema de transporte y voceros institucionales con el propósito de honrar el compromiso con la seguridad de TransMilenio.

En la ceremonia, los 14 homenajeados compartieron sus experiencias sobre cómo enfrentan diariamente la violencia de quienes intentan evadir el pago, especialmente en los portales y estaciones del sur de la capital.

El concejal Juan David Quintero destacó que el acto de los funcionarios "demostró que la autoridad se ejerce con carácter y con la convicción de proteger la vida y la convivencia".

Los guardas condecorados fueron:

José Daniel Cruz Toribio

María Alejandra Bustamante Acosta

Danilsa Caraballo

Jonathan Andrés Castillo Wilches

Víctor Hugo Cardona Hincapié

Hagler Durando Rojas Cardona

Luis Enrique Castro Cuevas

José Gabriel Garcés Reyes

Luis Estevan Cuadros Sosa

Moncaleano Martínez Fidel Geovanny

Cerpa Pietro Camilo Andrés

Roa Feliz Lorena

Salamanca Tovar Lorena Paola

Yate Sánchez Edwin David

Fuente: Sistema Integrado de Información