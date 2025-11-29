El Ejército Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien se encontraba desaparecido desde el 24 de noviembre de 2025 en Antioquia.

De acuerdo con la entidad castrense, el cuerpo fue encontrado tras una intensa búsqueda adelantada con apoyo de la Defensa Civil, Bomberos, Defensoría del Pueblo y el CICR.

Lea también acá: Icetex abre inscripciones en diciembre para créditos de posgrado del semestre 2025-1

El soldado desapareció en medio de combates contra presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda Lopia del municipio de Dabeiba, Antioquia.

El Ejército lamentó la muerte del soldado y envió condolencias a sus familiares, para quienes se dispuso un equipo interdisciplinario que brindará apoyo y acompañamiento.

Lea además esta noticia: Mercado campesino en Bocagrande: horarios, productos y todo lo que habrá este domingo

Respecto a las causas de la muerte, se espera un informe de Medicina Legal. En este enfrentamiento también perdió la vida el suboficial Danilo Fernando Meneses Betancourt.

El Clan del Golfo reconoció la confrontación del 24 de noviembre contra el Batallón Carlos Bejarano Muñoz, admitiendo la muerte de uno de sus integrantes y la desaparición de Mosquera Perea.

El Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones militares en la región para proteger a la población civil y fortalecer la seguridad del territorio.

Fuente: Sistema Integrado de Información