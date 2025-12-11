Policía incautó 215 Kilos de pólvora que iban por encomienda en las carreteras de Antioquia 

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia incautó más de 200 kilos de pólvora en dos operativos consecutivos realizados en las vías de Don Matías y Santa Bárbara. Las acciones se ejecutaron en el marco del Plan Navidad.

Ambos procedimientos se realizaron bajo la modalidad de encomienda y lograron frustrar el envío de pólvora hacia Caucasia (Antioquia) y El Guamo (Tolima).

Primer operativo: Don Matías

El primer procedimiento tuvo lugar en la vía Medellín – Yarumal, a la altura de Don Matías. Durante la inspección a un camión, las unidades de tránsito hallaron 200 kilos de pólvora que eran enviados desde Medellín hacia el municipio de Caucasia.

El material era transportado sin las condiciones mínimas de seguridad, lo que representaba un alto riesgo de explosión para la vía y sus usuarios.

Segundo operativo: Santa Bárbara

El segundo procedimiento se desarrolló en la vía La Pintada – Medellín, a la altura del peaje Primavera, en Santa Bárbara. Allí, los uniformados inspeccionaron un camión de encomiendas y encontraron 15 kilos de pólvora tipo juegos pirotécnicos enviados desde Medellín con destino a El Guamo, Tolima.

La Policía Nacional destacó que estas acciones fortalecen la prevención de incidentes asociados al uso indebido de pólvora, protegiendo especialmente a niños, niñas, adolescentes y familias que transitan por las vías del departamento durante la temporada decembrina.

