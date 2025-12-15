Invías activa plan temporal para otorgar permisos de carga extradimensionada

El trámite de permisos para el transporte de carga extradimensionada en el país enfrenta una interrupción temporal en su canal digital habitual, luego de que se presentara un incidente de ciberseguridad que afectó la disponibilidad del aplicativo INVITRÁMITES, del Invías, desde el 9 de diciembre de 2025.

Esta situación impide, de manera transitoria, la radicación y gestión de nuevas solicitudes a través de esa plataforma específica, sin que comprometa el funcionamiento general de otros servicios asociados a la entidad.

¿Cuáles son los trámites más afectados?

Invías aseguró que la afectación está limitada al componente tecnológico del aplicativo y no se extiende a otros procesos institucionales, que continúan operando con normalidad.

Mientras se adelantan los análisis técnicos correspondientes y se aplican los protocolos para este tipo de incidentes, se mantienen activas las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes para atender la contingencia y avanzar en la recuperación del sistema afectado.

Con el fin de evitar impactos en la operación del transporte de carga sobre la red vial nacional, la entidad habilitó un mecanismo transitorio para garantizar la continuidad en la recepción de solicitudes de permisos de carga extradimensionada.

Ese procedimiento alterno busca asegurar que los transportadores y usuarios puedan adelantar el trámite mientras se restablece el funcionamiento del aplicativo INVITRÁMITES, manteniendo un canal oficial y seguro para la gestión de la información.

Durante el periodo de contingencia, las solicitudes deberán presentarse exclusivamente mediante una herramienta digital temporal, diseñada para reemplazar de forma provisional la plataforma habitual.

Antes de diligenciarla, los solicitantes deben consultar un instructivo específico en el que se detallan los requisitos, la información obligatoria y las condiciones del trámite. El cumplimiento de estas indicaciones es determinante para evitar reprocesos, inconsistencias o demoras en la validación de las solicitudes presentadas.

En el caso de los permisos que ya habían sido radicados antes de la contingencia, pero que no alcanzaron a ser expedidos, se estableció que deberán gestionarse nuevamente a través del mecanismo transitorio. Esta disposición busca garantizar la correcta recepción, trazabilidad y validación de la información, mientras el aplicativo oficial permanece fuera de servicio por causas tecnológicas.

Otro de los cambios relevantes durante la contingencia se relaciona con el pago de los derechos asociados al permiso de carga extradimensionada.

Mientras el sistema digital no esté disponible, el pago deberá efectuarse únicamente mediante consignación bancaria en ventanilla. No se aceptarán pagos a través de plataformas electrónicas como PSE u otros medios digitales, y el comprobante de la consignación deberá adjuntarse como soporte dentro del formulario transitorio.

El instructivo vigente para este procedimiento establece además lineamientos sobre la información que debe suministrarse, incluyendo los datos completos del solicitante, la identificación correcta de los vehículos y, cuando aplique, de los remolques o semirremolques.

También se exige la presentación de enlaces activos para la consulta de documentos soporte como tarjetas de propiedad, registros, documentos de identificación o RUT, así como el comprobante del pago realizado. Una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada.

En materia de manejo de datos, Invías recordó que la veracidad de la información y la legibilidad de los documentos son responsabilidad directa del solicitante. Enlaces incorrectos, archivos ilegibles o información incompleta pueden derivar en requerimientos adicionales o retrasos en la expedición del permiso. Asimismo, se advierte que los trámites deben realizarse únicamente a través de los canales institucionales habilitados, ya que no se solicitan datos ni se envían enlaces por redes sociales u otras plataformas no oficiales.

Mientras se supera la contingencia tecnológica, los canales oficiales de atención del Invías continúan disponibles para resolver inquietudes y atender solicitudes relacionadas con este procedimiento y otros trámites.

La entidad informó que comunicará oportunamente cualquier avance sobre la recuperación del aplicativo INVITRÁMITES y la finalización del mecanismo transitorio, el cual permanecerá activo hasta que el sistema oficial vuelva a operar con normalidad.

