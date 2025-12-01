Un grupo de militares que se encontraba realizando labores de control en el sector de La Hacienda, en límites entre los municipios de El Tambo y Argelia, en el Cañón del Micay, fue rodeado por la comunidad y expulsado de ese territorio.

El hecho se presentó en la tarde del domingo, cuando los militares se encontraban adelantando labores de patrullaje en la zona y habitantes de la zona les salieron al paso, los rodearon y los obligaron a salir de ese sector.

Los uniformados fueron transportados en camionetas al sector de El Plateado, donde permanecen, según se confirmó por autoridades locales.

Son 63 militares quienes hacen parte del Batallón de Despliegue Rápido n.º 11 de la Brigada 29 del Ejército Nacional.

El personal fue dejado hacia las 7 de la noche en el corregimiento El Plateado, donde se encuentra una base militar del Ejército.

Las comunidades de la región, al parecer, fueron instrumentalizadas por grupos armados ilegales para exigir la salida del Ejército de esa zona, donde se han propinado duros golpes en el marco de la Operación Perseo Dos, que ya cumplió un año en esa región.

De igual manera, las comunidades campesinas manifestaron el malestar que existe por la falta de cumplimiento a los anuncios que se hacen por el gobierno nacional para que se atienda la problemática social de la región.

El grupo de militares permanece en el municipio de Argelia a la espera de reasignación en ese territorio por parte del alto mando militar para continuar con las labores de control y registro.

Fuente: Sistema Integrado de Información