La Policía Nacional en Antioquia capturó a Arley Mauricio Rúa Foronda, de 25 años, señalado como el presunto responsable del homicidio de su propio padre. El capturado, que se había dado a la fuga, presentaba antecedentes judiciales.

El hecho se registró alrededor de las 6:10 p.m. del pasado 25 de noviembre, en el barrio Mobilia del municipio de La Ceja, cuando padre e hijo se vieron envueltos en una riña dentro de su residencia. La confrontación escaló rápidamente, llevando a Rúa Foronda a agredir a su progenitor con un cuchillo en múltiples ocasiones.

Inmediatamente después de la agresión, la víctima fue trasladada en un taxi al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después. El agresor huyó del lugar tras cometer el crimen.

Gracias a un trabajo articulado de la Policía Nacional, el señalado agresor fue ubicado y capturado.

Las autoridades confirmaron que el detenido tiene un historial judicial por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, incluyendo una condena previa por la misma infracción.

Cabe destacar que, en lo corrido del 2025, el departamento ha registrado 3.000 hechos de violencia intrafamiliar.

"Gracias al trabajo coordinado, capturamos al responsable del hecho ocurrido el 25 de noviembre, un caso que generó gran consternación en la comunidad. El detenido presenta antecedentes y una condena por tráfico de estupefacientes", se lee en la cuenta oficial de la Policía de Antioquia.

Grúa sin frenos dejó cuatro heridos y tres motos destruidas y una casa impactada en Santo Domingo, Medellín.

Cuatro personas resultaron lesionadas en un grave accidente de tránsito en el sector de Santo Domingo, nororiente de Medellín, luego de que una grúa tipo planchón aparentemente se quedara sin frenos en una fuerte pendiente. El vehículo fuera de control colisionó en cadena contra un taxi, tres motocicletas, un peatón y terminó impactando una vivienda.

El reporte preliminar de las autoridades de movilidad detalla el alto impacto del accidente ocurrido en la Carrera 29 con Calle 111. La víctima más afectada fue el peatón, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a la Policlínica, mientras que los tres conductores de las motos se dirigieron a los centros asistenciales por sus propios medios. La hipótesis principal de la investigación es la falla mecánica, un riesgo latente en las zonas de alta pendiente de la ciudad.

La emergencia generó un despliegue de agentes de tránsito y se ordenó el envío de una grúa pluma y un camión para realizar las complejas labores de despeje y liberar la vía. Un factor que podría dificultar la determinación de responsabilidades es que el informe señala que no hay registro en cámaras de seguridad cercanas. El caso permanece en "procedimientos", mientras se espera un informe técnico final sobre el estado del sistema de frenos de la grúa.

Fuente: Alerta Paisa