Este viernes, la población damnificada por la creciente súbita en el municipio de Silvania, (Cundinamarca) recibió la visita del gobernador, Jorge Emilio Rey, quien dejó en el terreno la promesa de destinar 1.800 millones de pesos para la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas por la creciente.

El acuerdo surgió tras el encuentro sostenido entre el alcalde de ese municipio, el gobernador y los habitantes afectados por la corriente. En este sentido, se dejó pactado que las autoridades realizarán las labores técnicas correspondientes del terreno para iniciar la obras de reconstrucción.

"Hemos asignado una partida por 1.800 millones de pesos para emprender la reconstrucción de estas viviendas. El municipio entregará los terrenos y podremos empezar rápidamente este proceso reconstructivo": anunció el gobernador Emilio Rey.

Las viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de los ríos, el Hato y Yayatá, dichos caudales atraviesan la zona. Además se generaron daños significativos a las vías locales del lugar, según el informe preliminar del cuerpo de bomberos de Cundinamarca.

Cabe destacar que, al desarrollo de las labores de búsqueda por parte de las autoridades, donde participan al menos 70 rescatistas hallaron en las últimas horas el cuerpo de una de las mujeres desaparecidas. La joven de 16 años identificada como Manuela Pillota.

Las labores de búsqueda continúan y realizan recorrido aguas abajo de ambas quebradas. Entre tanto, la gobernación ratificó que junto al concejo municipal de Gestión del Riesgo mantienen activo el monitoreo de estas quebradas debido a las constantes lluvias.

La Tragedia

Recordemos que la intensidad de las lluvias provocó la crecida del río El Hato, que arrasó con la vereda homónima y dejó un saldo de cinco viviendas afectadas. Al mismo tiempo, la corriente fluvial arrastró tres vehículos. Uno de ellos fue completamente arrasado, dejando una persona fallecida y tres ocupantes desaparecidos.

No obstante, otro ocupante logró salir con vida y actualmente recibe atención médica en un centro asistencial.

