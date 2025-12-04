La intensa y prolongada congestión vehicular en Medellín y el Valle de Aburrá ha desatado una crisis en la movilidad que tiene al Transporte Público Colectivo (TPC) al borde de la insostenibilidad, provocando que el servicio haya perdido el 29% de sus pasajeros entre 2019 y 2024.

Ante esta situación, el sector de buses ha lanzado una alerta y propone urgentemente la implementación de vías preferenciales para mitigar las demoras y recuperar la confianza de los usuarios, quienes están migrando a vehículos particulares y plataformas informales.

La movilidad en Medellín y el Valle de Aburrá atraviesa un punto crítico. Los "tacos" o trancones son cada vez más prolongados, extendiéndose a lo largo de casi todo el día y duplicando los tiempos de viaje habituales para los usuarios.

Desde la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU), se ha propuesto a las autoridades la creación de corredores preferenciales que permitan mejorar los tiempos comerciales y descongestionar las calles.

El sector sostiene que un sistema que funciona de manera eficiente incentivará a la ciudadanía a preferir el transporte público y servirá como un complemento esencial para el Metro de Medellín.

Esta problemática será el eje central del tercer Congreso del Transporte Público Colectivo, TPC 2025, que se realizará el 4 y 5 de diciembre en la Universidad Pontificia Bolivariana, bajo el lema “Necesidades, Transformaciones y Alianzas para la Sostenibilidad del Sector”.

Durante el Congreso, también se analizará la idea de implementar una tarifa única metropolitana, buscando integrar los diferentes modos de transporte, reducir los tiempos de viaje y hacer el sistema más competitivo frente a las alternativas informales.

Fuente: Alerta Paisa