Los usuarios de la Nueva EPS en Huila enfrentan una complicada situación debido al incumplimiento en los pagos de la Clínica Belo Horizonte por los servicios prestados a los pacientes de esta entidad de salud, lo que podría llevar a la institución a dejar de ofrecer sus servicios.

César Germán Roa, secretario de Salud departamental, indicó que a pesar de las reuniones realizadas entre la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS y la Clínica Belo Horizonte, no se ha alcanzado un acuerdo que evite la salida de la clínica de la red asistencial.

“Tuvimos una reunión con todos los involucrados, y la Clínica continúa asegurando que, a partir del 1 de diciembre, entregará la población de la Nueva EPS. Solo en Neiva, esto significa más de 98,000 usuarios, mientras que en todo el departamento son más de 123,000”, señaló el secretario.

Roa explicó que esta decisión responde a una problemática persistente que enfrenta esta EPS a nivel nacional, relacionada con incumplimientos económicos no solo con esta clínica, sino también con otros prestadores, que han tomado la misma determinación, causando serios problemas en la atención a los usuarios.

“Hemos solicitado una cita con la interventora nacional de la Nueva EPS y, desde la Secretaría de Salud departamental, haremos todos los esfuerzos necesarios, ya que no podemos permitir, en medio de la congestión que tenemos, que se retiren cerca de 100 camas de la red de la Nueva EPS”, agregó Roa.

Finalmente, el funcionario reiteró su preocupación ante esta situación, que afecta gravemente la salud en el departamento de Huila. Señaló que, hasta el momento, no se conoce el plan de contingencia que implementará la Nueva EPS para garantizar la atención a todos los pacientes afectados.

