La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) explicó los riesgos identificados en la integración entre Tigo y Movistar y las condiciones que deberán cumplir ambas compañías si quieren avanzar en la operación.

La superintendente Cielo Rusinque aseguró que el análisis técnico permitió determinar que, aunque en la mayoría de los 19 mercados evaluados no se afectaría la competencia, sí se encontraron riesgos relevantes en cuatro segmentos: dos asociados a servicios móviles y dos a servicios fijos.

Ahorros proyectados y promesas de mejora Rusinque afirmó que la integración permitirá liberar recursos para fortalecer el servicio. “Los resultados de este ahorro permitirán incrementar la calidad del servicio y la cobertura en zonas actualmente desatendidas”, dijo.

Según la superintendente, estos efectos podrían derivar en “mejores condiciones de precio y de calidad para los usuarios” y en una mayor capacidad para competir con el operador de mayor tamaño.

Añadió que los beneficios son coherentes con las políticas de cierre de brechas digitales y despliegue de 5G. Riesgos en redes móviles: tarifas, acceso y competencia La SIC identificó riesgos en el mercado mayorista de Roaming Automático Nacional (RAN) y en el acceso a operadores móviles virtuales (OMV).

Rusinque explicó que la empresa integrada podría modificar las condiciones actuales: “Con la materialización de la integración se puede generar el riesgo de que la empresa integrada incremente las tarifas que cobra por el uso de sus redes”, señaló.

Este incremento afectaría directamente a operadores como WOM, que utiliza la red de Tigo para garantizar servicio en varias zonas, y a OMV como Virgin, que dependen de contratos con Tigo y Movistar.

La superintendente advirtió que un aumento en cargos mayoristas elevaría los costos de los competidores y deterioraría su oferta comercial frente a la empresa integrada.

En el mercado minorista de telefonía, internet y mensajería móvil, la SIC también alertó sobre un riesgo de coordinación entre Claro y la nueva empresa fusionada.

“Los principales actores podrían coordinar estrategias dirigidas a afectar a los operadores de menor tamaño”, advirtió Rusinque, especialmente mediante empaquetamientos de servicios fijos y móviles.

Condicionamientos para controlar el impacto

La SIC impuso medidas específicas para evitar que los riesgos se materialicen. En el caso del RAN, la empresa integrada deberá ofrecer a WOM tarifas con descuentos entre el 12,5% y el 24,3% frente a los valores actuales.

“Ese beneficio se obtendrá desde el mismo momento en que se materialice la integración”, precisó Rusinque. Para los OMV con contratos tarifarios, la empresa integrada deberá aplicar descuentos entre el 11% y el 46%. En los contratos de participación en ingresos, se deberán mantener las condiciones actuales y eliminar cláusulas que afecten la dinámica competitiva.

“La empresa integrada deberá eliminar las cláusulas que comprometan el funcionamiento efectivo de la competencia”, dijo. En el escenario minorista, la SIC prohibió a la empresa integrada dirigir campañas u ofertas hacia operadores de menor tamaño y ordenó que las facturas de servicios empaquetados desglosen el valor individual de cada servicio.

Según Rusinque, estas medidas buscan “fortalecer los incentivos para que la empresa integrada genere presiones competitivas sobre el operador dominante y no sobre los más pequeños”.

Lo que queda en manos de la empresa integrada La superintendente subrayó que el cumplimiento de los condicionamientos será determinante para asegurar que la operación no afecte a los usuarios ni reduzca la competencia.

Aunque la integración promete eficiencias y cobertura ampliada, los riesgos identificados obligan a una vigilancia estricta. “Los terceros se verán favorecidos, pero sobre todo los usuarios en términos de calidad, cobertura y precio”, concluyó.

