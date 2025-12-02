Frustran robo de recién nacido en Magangué, Bolívar: una mujer es capturada

El intento de robo fue frustrado gracias al vigilante del hospital donde se encontraban. La señalada fue capturada.

Según la Policía de Bolívar, Brenda Yissel Núñez Castañeda, la acusada, se encontraba en la sala de maternidad del Hospital La Divina Misericordia y apenas notó que la progenitora de una niña con un día de nacida se quedó dormida, la tomó en sus brazos y se dispuso a salir del centro médico.

El vigilante de la entrada principal reportó una actitud inusual y sospechosa. Además, la mujer no contaba con los documentos de autorización, por lo que en ese momento fue activado el protocolo de seguridad.

El reporte oficial entregado por las autoridades sostiene que Núñez presentaba excusas sin fundamento para intentar salir exitosamente con el bebé.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía, bajo el delito de secuestro simple. Horas más tarde, en medio de audiencias preliminares, un juez de la República decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

El caso, aunque finalizó con el rescate oportuno de la recién nacida, activa las alarmas e intensifica las labores de control y prevención por parte de las autoridades.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, indicó: "Cada niño y niña en Colombia debe crecer seguro, libre de amenazas y rodeado de protección".

La Policía finalizó haciendo un llamado a la ciudadanía en general para continuar alertando de cualquier actividad sospechosa que pueda afectar a los niños del país.

Fuente: Sistema Integrado de Información