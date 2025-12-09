La Fundación Los Pisingos lanzó un proyecto que combina arte, diseño y propósito social, de la mano de dos figuras destacadas en Colombia: el maestro Pedro Ruiz y el diseñador Diego Guarnizo.

Su trabajo conjunto dio vida a un bolso–obra de edición especial cuyo objetivo es recaudar fondos para brindar atención psicológica especializada a más de 200 niños víctimas de violencia sexual y/o violencia intrafamiliar que acompañan los programas de la fundación.

Salvar vidas

En entrevista con La FM, Diego Guarnizo expresó la emoción que le genera participar en una causa que, en sus palabras, “salva vidas”.

“Muy emocionado de que la Fundación Los Piscingos me haya invitado a formar parte de un proyecto que va a salvar vidas. Nos unió a Pedro Ruiz, el artista colombiano del que todos nos sentimos muy orgullosos, y a mí para que juntáramos esfuerzos y creáramos una pieza muy bella que gracias a su donación podrás tener en tus manos”, expresó.

El valor del arte

El diseñador destacó que la unión con Pedro Ruiz y la Fundación Los Pisingos busca enfrentar un flagelo que continúa afectando a miles de menores en el país.

“No podemos permitir que este flagelo de la violencia siga continuando sin piedad y alcemos la voz. Gracias a la Fundación Los Piscingos estamos haciendo eso, estamos salvando vidas y gracias a esta unión colaborativa estamos los tres formando una fuerza muy poderosa para cuidarnos”, afirmó.

Invitó además a realizar aportes a través del sitio web de la organización o en la tienda física de Casa Guarnizo. La iniciativa también resalta el valor del arte como herramienta de restauración emocional y construcción de memoria.

El bolso toma como punto de partida la serie Desplazamientos del maestro Ruiz, una obra que explora la fractura que causa el desarraigo y el tránsito forzoso de quienes han debido abandonar sus territorios.

En las imágenes seleccionadas —Desplazamiento 319 (Balsa) y Desplazamiento 320 (Crisantemo)— aparecen balsas, figuras humanas, tucanes y flores, elementos que evocan la fragilidad, pero también la resiliencia de tantas familias colombianas.

Donación para apoyar

Concebida inicialmente como una Tote Bag por Ruiz, la pieza fue reinterpretada por Guarnizo en una versión de lujo elaborada con materiales sostenibles: filamentos de poliéster reciclado en tercer uso, reatas de algodón y bordados hechos a mano por artesanas con más de medio siglo de experiencia.

Cada diseño será producido en una edición limitada de 110 unidades, numeradas y firmadas por el maestro Ruiz, lo que convierte la pieza en un objeto de colección que puede exhibirse como obra de arte o usarse como bolso.

Su valor es de $1.200.000 y todos los recursos se destinarán a los procesos de acompañamiento psicológico que adelanta la fundación. La compra puede realizarse en la sección “Dona con Amor” de su sitio web o en su sede en Bogotá.

