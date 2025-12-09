Hace pocos minutos autoridades del Politécnico Jaime Isaza Cadavid lograron controlar un incendio provocado por 10 encapuchados en una de las oficinas del plantel.

Estos hombres prendieron fuego al primer y segundo piso de este espacio, generando pánico en los estudiantes que se encuentran presentando parciales y personal administrativo que se encontraba en la institución educativa.

Frente a este ataque, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez aseguró que este tipo de hechos son absurdos dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y fue enfático en calificarlo de terrorismo.

“No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos. Hay que liberar al Poli de esos delincuentes. Estoy del lado de la inmensa mayoría de Estudiantes que se sienten atemorizados por unos pocos. Afectan el desarrollo de las actividades académicas. No más excusas. Fuera los violentos de las Universidades Públicas. Las Directivas deben hacer algo. Pasan de agache frente a estas situaciones”, aseguró.

Hay que indicar que a las 8:00 de la mañana inició el acto de posesión del nuevo rector, Haver González Barrero para el periodo 2025–2029, evento que se desarrolla en la Sala de juntas de la Rectoría.

Sobre el nuevo rector:

Haver González Barrero es administrador de Empresas y abogado y actualmente es candidato a Doctor en Derecho. Sobre su propuesta de gestión para el Politécnico, aseguró que se enfocará en la modernización institucional, la transformación digital y la sostenibilidad financiera. González Barrero fue elegido con cinco (5) votos a favor.

Hay que indicar que, mediante el Acuerdo Directivo No. 33 del 27 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid oficializó la elección de Haver González Barrero como Rector de la Institución para el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2025 y el 8 de diciembre de 2029.

