Unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia rescataron en las últimas horas a un niño de 5 años tras ser encontrado abandonado en el sector de la Quiebra en el barrio Juan XXIII, en la comuna 13 de Medellín.

La alerta se dio gracias a la articulación inmediata entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional. Los uniformados de la patrulla encontraron al niño solo, sin que hubiera información sobre el paradero de sus padres o cuidadores.

Lea también: ¡Alístate! El Planetario lanzó actividades para los niños este fin de año

Una vez asegurado, el menor fue recibido en la vía pública por el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría de Familia de Emergencia para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Más información: Concejo de Bogotá aprueba presupuesto 2026 por $40,4 billones

La Administración Distrital enfatizó que el niño fue atendido de manera prioritaria, siguiendo estrictamente los lineamientos de protección para casos de presunto abandono, y quedó bajo la custodia de la autoridad competente.

La Alcaldía de Medellín aprovechó para reiterar su compromiso con el cuidado de la niñez y recordó que ningún niño, niña o adolescente debe permanecer desprotegido o expuesto a situaciones de riesgo.

Una vez más, la alcaldía de Medellín pidió no dejar desamparado a ningún niño, niña o adolescente.

Fuente: Alerta Paisa