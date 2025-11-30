Ejército y Gaula asestan duro golpe a los ‘Comandos de Frontera’: cuatro cabecillas capturados en Huila y Putumayo
Los capturados serían responsables de al menos seis homicidios por ajustes de cuentas y de extorsionar a comerciantes y campesinos.
En desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional continúa atacando de manera directa a los diferentes grupos armados al margen de la ley.
En las últimas horas, la Brigada 27 de Selva, la Sexta División y el Gaula Militar dieron un duro golpe a los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc en Huila y Putumayo.
En estas acciones fueron capturados cuatro cabecillas señalados de sembrar terror en la región.
Los capturados son: alias Sica, alias Jhovany, alias Chócolo y alias Saúl.
¿Cómo fue la operación?
Las capturas se realizaron en Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y San Agustín.
La operación estuvo enfocada en combatir la extorsión y el secuestro, con apoyo del Gaula Militar de Putumayo y el Gaula de la Policía.
Los detenidos tenían órdenes de captura emitidas por un juzgado de Mocoa.
Se les señala de concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión.
¿Quiénes son?
Según inteligencia, serían integrantes de los Comandos de Frontera y parte de una comisión urbana con más de 11 años de actividad criminal.
Estarían bajo órdenes de alias Jota y alias Bonito, dinamizando extorsiones y amenazas para fortalecer las finanzas ilícitas.
Alias Sica sería hombre de confianza de alias El Zarco y alias Bonito.
Serían responsables de al menos seis homicidios ligados al narcotráfico en el bajo Putumayo.
En 2014 habrían integrado el brazo armado conocido como La Costru.
Fuente: Sistema Integrado de Información