En desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional continúa atacando de manera directa a los diferentes grupos armados al margen de la ley.

En las últimas horas, la Brigada 27 de Selva, la Sexta División y el Gaula Militar dieron un duro golpe a los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc en Huila y Putumayo.

En estas acciones fueron capturados cuatro cabecillas señalados de sembrar terror en la región.

Los capturados son: alias Sica, alias Jhovany, alias Chócolo y alias Saúl.

¿Cómo fue la operación?

Las capturas se realizaron en Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y San Agustín.

La operación estuvo enfocada en combatir la extorsión y el secuestro, con apoyo del Gaula Militar de Putumayo y el Gaula de la Policía.

Los detenidos tenían órdenes de captura emitidas por un juzgado de Mocoa.

Se les señala de concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión.

¿Quiénes son?

Según inteligencia, serían integrantes de los Comandos de Frontera y parte de una comisión urbana con más de 11 años de actividad criminal.

Estarían bajo órdenes de alias Jota y alias Bonito, dinamizando extorsiones y amenazas para fortalecer las finanzas ilícitas.

Alias Sica sería hombre de confianza de alias El Zarco y alias Bonito.

Serían responsables de al menos seis homicidios ligados al narcotráfico en el bajo Putumayo.

En 2014 habrían integrado el brazo armado conocido como La Costru.

