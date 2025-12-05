La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) abrió su agenda de fin de año con una programación que busca atraer a residentes y visitantes al corazón de Bogotá.

Daniela Jiménez, subdirectora Artística y Cultural de la entidad, presentó las actividades que acompañarán la temporada decembrina y que combinan arte, tradición, música y encuentros comunitarios.

“Vamos a tener una presentación de Tardeando el Centro histórico internacional en casa de citas por ejemplo a las nueve de la noche para que se diviertan porque esto va a tener programación musical tenemos también programación en la noche en diferentes bares del centro de la ciudad”, explicó.

Este 05 de diciembre se realiza la última edición del año de Tardeando el Centro, una cita mensual hasta la medianoche, activará más de 20 planes culturales y artísticos en el Centro Histórico y el Centro Internacional.

Jornada Cultural

La jornada incluye propuestas como Super Smash Freestyle en la Terraza Pasteur, la Noche Taizé en la Manzana Jesuítica, un circuito de villancicos en la Librería Lerner y diversas presentaciones de artistas ganadores de la Beca LEP.

La agenda también celebra el centenario del maestro Fernando Oramas con la exposición Oramas: un siglo luminoso, una muestra que reúne más de 45 obras, 25 de ellas inéditas, entre pinturas, caricaturas, grabados y material audiovisual.

Exposiciones en Fuga

La exposición, instalada en el lobby de la Fuga, estará abierta durante todo el fin de semana a partir de las 10 de la mañana. Para el sábado 6 de diciembre, se realizará el Encuentro de Música Ancestral de los 12 Pueblos Indígenas de Bogotá, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., en El Muelle (calle 10 # 3-16).

“El 6 de diciembre el 9 de diciembre vamos a prender nuestras velitas con adultos mayores en el patio de la fuente de la fuga ubicado en la calle 10 a partir de las seis de la tarde vamos a tener también navidad con gueto electro en nuestro Fúgate al Barrio”, detalló.

Fúgate al Barrio

Este espacio, construido junto a las comunidades, destaca la memoria, espiritualidad y diversidad sonora de los pueblos indígenas residentes en la ciudad. Paralelamente, entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m., se desarrollará Fúgate al Barrio: Festival Hip Hop Santafé 2025, una apuesta para fortalecer la escena urbana local con rap, danza y cultura hip hop en el Paradero del barrio Girardot.

La programación decembrina se articula con Navidad es Cultura, iniciativa de la Alcaldía Mayor que ofrecerá más de 600 actividades en la ciudad.

La Fuga se suma con encendido del alumbrado, encuentros comunitarios, cine al aire libre, festivales musicales y celebraciones tradicionales como las velitas y la Navidad con sonidos electrónicos en barrios del centro.

