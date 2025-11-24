A la cárcel hombre que habría lanzado del cuarto piso a su expareja en Soledad

Un juez con función de control de garantías en el municipio de Soledad Atlántico envió a la cárcel a Edinson Manuel García Serrano, por presuntamente haber cometido el delito de tentativa de feminicidio agravado, el pasado 10 de septiembre de 2025.

El Juzgado Tercero Penal Municipal decidió enviarlo a prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara dicho delito.

Recordemos que Edinson García habría lanzado del cuarto piso a su expareja sentimental, identificada como Johanna Bacca, en el apartamento donde ella residía. La víctima sufrió múltiples fracturas, sobrevivió al hecho y contó a sus familiares que el sujeto la lanzó en medio de una discusión.

Según lo contado por Johanna Bacca, luego de que Edinson la empujara, la auxilió y la llevó hasta un centro asistencial en el municipio de Soledad, y luego se dio a la huida.

La mujer contó a sus familiares que después del suceso y estando ella tirada en el piso, se acercaron vecinos para ayudarla. En ese momento, Edinson García bajó y ella no les pudo contar que él la había empujado. Por esa razón, el hombre manejó la hipótesis que ella se había resbalado.

Sin embargo, Johanna Bacca, estando hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos, le contó a su mamá que Edinson la empujó, que ella no había resbalado.

Durante la estancia de hospitalización, el agresor apareció e intentó ingresar a la habitación de la clínica La Misericordia, ubicada en el norte de Barranquilla, donde ella estaba recuperándose de las múltiples cirugías a la que fue sometida.

Es de resaltar que, Edinson García Serrano fue capturado el pasado 7 de noviembre, mediante orden Judicial, en el barrio Paraíso del municipio de Soledad, por miembros de la Policía Nacional, CTI y del Ejército Nacional, y en las últimas horas fue enviado a la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

