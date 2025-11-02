Falabella informó este sábado que en sus tiendas de Bogotá fueron hallados tres petardos de bajo poder, durante la celebración del Halloween. El hallazgo ocurrió en las tiendas de La Felicidad, Titán y Centro Mayor, en la capital del país.

Así lo informó la compañía que además señaló que las autoridades fueron informadas del hecho y adelantan las respectivas investigaciones.

En el comunicado Falabella señala que, "entre la noche y el 31 de octubre y la mañana del primero de noviembre, se encontraron tres petardos de bajo alcance en nuestras tiendas de los centros comerciales la felicidad titán y centro mayor en la ciudad de Bogotá".

La compañía informó además que, "tan pronto conocimos la situación se informó a las autoridades quienes se han hecho presentes en las tiendas han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes".

Por tanto indicó que, "pensando en la seguridad de nuestros clientes de la mano de nuestros equipos expertos y en coordinación con las autoridades se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. En este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad".

Por último, el comunicado emitido por Falabella, señala que, "agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad".

Balance

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, presentó en entrevista con La FM el balance de la noche de Halloween, destacando la reducción de incidentes en la capital, el comportamiento de los motociclistas y las cifras sobre movilidad, siniestros y hechos de orden público registrados entre el 30 y el 31 de octubre.

El funcionario informó que, a pesar del balance positivo, se presentaron sanciones por incumplimiento de la medida temporal. “Hubo un número de personas que no cumplieron las reglas y tuvieron que ser sancionadas”, explicó. Según los datos reportados hasta la medianoche, se registraron 830 comparendos por incumplimiento de la norma temporal y 540 vehículos inmovilizados.

Fuente: Sistema Integrado de Información