La Fiscalía General de la Nación desmanteló una sofisticada red señalada de extraer y comercializar oro de manera ilegal en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Cinco de sus presuntos principales articuladores fueron presentados ante un juez, y cuatro aceptaron cargos por delitos relacionados con explotación ilícita de minerales y fraude procesal.

Como parte de la investigación, a esta red delictiva le fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio bienes avaluados en más de $373.000 millones, entre ellos un título minero.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita, extracción ilegal de yacimiento minero y fraude procesal.

Por decisión judicial, todos los procesados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Los elementos probatorios indican que el grupo tenía roles definidos y un sofisticado esquema de operación que incluía la corrupción de funcionarios públicos. La red, presuntamente, pagaba a servidores públicos para recibir alertas sobre operativos, así como a estructuras criminales para facilitar la extracción, transporte y comercialización del oro.

En la jerarquía interna, María Consuelo Jiménez Salazar estaría encargada de la administración financiera y la coordinación de la venta del metal. Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa serían los administradores de varios frentes de explotación ilícita.

Además, Jhon Wilmar Cabrera González se encargaba de la logística, específicamente del transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para reparar la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros.

Finalmente, a Bernardo de Jesús Orrego Barrios se le atribuye el delito de fraude procesal, al presuntamente prestar un título minero para intentar legalizar tres lingotes de oro incautados, con el fin de evitar una captura.

