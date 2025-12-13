La empresa Esmeraldas Santa Rosa, en Boyacá, informó que en horas recientes se presentó una incursión armada por parte de personal ilegal no identificado en las instalaciones de la sede operativa de su mina, ubicada en el municipio de Maripí.

A través de un comunicado, la compañía señaló que adelanta acciones urgentes de seguridad para proteger la integridad de sus trabajadores y sus familias, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

Asimismo, indicó que se trabaja de manera conjunta con la fuerza pública para atender la situación, con el objetivo de salvaguardar a los empleados que podrían encontrarse sometidos en los diferentes frentes de trabajo y preservar el orden y la autoridad frente a los hechos registrados.

La empresa precisó que cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales, mientras avanzan las acciones de seguridad en la zona.

Es de tener en cuenta que Esmeraldas Santa Rosa es una empresa colombiana líder en la exploración y explotación de esmeraldas y una de las más importantes del occidente de Boyacá.

De acuerdo con información de las autoridades, ya fueron capturados ocho sujetos señalados de generar este constreñimiento.

El operativo fue liderado por el comandante del Batallón No. 2 Sucre, el coronel Eduar Jair Jiménez Rodríguez, en coordinación con la Policía Nacional.

Las autoridades confirmaron que los implicados serán puestos a disposición de la justicia para iniciar el proceso judicial correspondiente, mientras continúan los operativos de vigilancia en el sector.

