En un reciente Consejo de Seguridad, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una seria denuncia contra la política de seguridad nacional, indicando que las disidencias de las FARC han crecido en un 70% en el departamento bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

Según el mandatario, este crecimiento se evidenció principalmente en los primeros años de Gobierno en aspectos como el armamento, las finanzas y la capacidad operativa de estos grupos.

Rendón alertó que el mismo fenómeno de fortalecimiento se está replicando con el Clan del Golfo, el cual ha crecido un 60% también en el departamento. La expansión de ambos grupos en las mismas zonas ha desencadenado confinamientos y desplazamientos masivos en las subregiones.

El Gobernador también resaltó cifras críticas sobre el impacto en la Fuerza Pública. Señaló que, durante los 24 meses de gobierno Petro, más de 60 uniformados han sido asesinados a nivel nacional. En Antioquia, la situación fue especialmente grave, con más de 10 policías muertos entre abril y agosto.

Finalmente, el mandatario de los antioqueños hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que tome atenta nota de esta situación.

Advirtió que la inacción "solo va a agudizar una ola de violencia donde los únicos afectados son los civiles".

Gobernador de Antioquia aseguró que crisis financiera en la UdeA se resuelve con profesores que trabajen

Ante la crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia con un déficit de caja de $125 mil millones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, aseguró que el problema actual de la UdeA se debe a una “pésima administración” y a la ausencia de docentes que únicamente se dedican a publicar en revistas indexadas internacionales.

Al ser consultado en el Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales, realizado este martes con los alcaldes del Área Metropolitana, el gobernador instó al rector a pronunciarse sobre las decisiones administrativas que deben tomarse en la universidad.

“La crisis de la UdeA se resolverá cuando los profesores den clases. Hoy, la universidad tiene un problema de caja de $125 mil millones, porque mientras muchos de los docentes se dedican a publicar en revistas indexadas internacionales y a recibir entre 80 y 100 millones de pesos por esto, la universidad debe contratar a profesores en horas cátedra para mantener la rutina académica”, señaló.

El gobernador mencionó nuevamente la necesidad de que el rector se pronuncie sobre Wilmar Mejía, conocido como alias “Chulo”, quien, según señalamientos públicos, habría tenido vínculos con estructuras de las disidencias de alias Calarcá, de las disidencias de las Farc.

“Yo le pregunto al rector qué opina sobre la presencia de esta persona en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia“, expresó.

Cabe recordar que, en respuesta a una publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado fin de semana, Rendón aseguró que “el primer paso” para un verdadero rescate institucional es retirar de las universidades a agentes vinculados al Departamento Nacional de Inteligencia.

