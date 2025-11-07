En una intervención de la Fuerza Pública, el municipio de Palmira fue escenario de un amplio operativo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía, que permitió la captura de 58 personas y la ejecución de 25 diligencias de registro y allanamiento en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, 37 de las capturas se realizaron en flagrancia, mientras que 21 fueron producto de órdenes judiciales emitidas por diferentes despachos. Durante la operación se logró además la incautación de armas de fuego, estupefacientes y elementos utilizados para la falsificación de moneda, golpeando así las estructuras criminales que afectaban la seguridad y el orden público en la región.

"Durante los operativos se logró la incautación de 7 armas de fuego, afectando directamente la capacidad bélica de estructuras delictivas. De igual manera, se incautaron 4 toneladas de marihuana y 7 gramos de base de coca, evidenciando un contundente golpe a las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico local", señaló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

El despliegue también llegó a la cárcel del municipio donde fueron incautados 141 teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades ilegales como la extorsión y homicidios selectivos. Además, se logró la recuperación de 6 motocicletas y 2 vehículos reportados como hurtados.

"Paralelamente, mediante acciones preventivas de control se verificaron 54.684 antecedentes a personas y 20.545 antecedentes a vehículos, así como 110 individualizaciones lo que permitió fortalecer la identificación y vigilancia de factores de riesgo asociados al delito", agregó la oficial.

Las acciones fueron el resultado de un trabajo articulado entre las distintas unidades de inteligencia, investigación y patrullaje, con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía del Valle y la fiscalía general de la Nación, además de la Alcaldía.

"Este tipo de intervenciones hacen parte de una estrategia integral de seguridad orientada a reducir los índices de criminalidad, combatir el microtráfico y fortalecer la convivencia ciudadana en Palmira", indicó Víctor Ramos, alcalde de Palmira.

Otras operaciones

Se logró un golpe al microtráfico cerca de un jardín infantil con la captura de alias Mecha o 'Pomponio', señalado de distribuir drogas en inmediaciones de la institución educativa, exponiendo a una población aproximada de 500 niños y niñas. En la zona se incautaron 30 dosis de marihuana, 100 dosis de cocaína y dinero producto de la venta de estas sustancias alucinógenas.

También fue capturado con material para falsificar $52 millones de pesos un hombre quien se movilizaba por el corredor vial Cencar – Aeropuerto, esta persona transportaba 1.050 cortes de papel con características para imitar billetes de $50.000, en moneda en proceso de falsificación.

En otra de las acciones, el grupo de acción Unificada por la libertad personal (Gaula) y Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), capturaron a alias Kevin o 'FR' y alias Rebelde, presuntos responsables de coordinar extorsiones, hurtos y homicidios selectivos y quienes harían parte de la banda criminal 'Los 300'.

Tendrían más de 10 años de trayectoria criminal e instrumentalizaban a menores para actividades ilegales.

Finalmente, con apoyo de la Fiscalía, se realizaron 6 allanamientos y 9 capturas por delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales y concierto para delinquir, permitiendo desarticular el grupo delincuencial 'Lustro'.

Esta estructura generaba rentas ilícitas superiores a $1.700 millones anuales y se relacionaba indirectamente con la estructura “Adán Izquierdo” de las disidencias de las Farc.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización y que los operativos continuarán en otros municipios del Valle del Cauca como parte del plan de ofensiva contra el delito.

Fuente: Sistema Integrado de Información