Las autoridades incautaron abundante material de guerra e intendencia del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc en la vereda Florida, zona rural del municipio de Calima Darién, departamento del Valle del Cauca.

Durante las diligencias de verificación, los uniformados hallaron dos fusiles, diez cargadores, dos granadas de mano tipo IM26, cinco chalecos tácticos, cinco morrales de campaña, 46 cartuchos calibre 5.56 mm y ocho cartuchos calibre 7.62 mm.

Según las autoridades, este arsenal era utilizado para fortalecer los componentes armados de la estructura ilegal y ejecutar acciones terroristas en contra de la fuerza pública y de la sociedad civil de esta zona del departamento.

Le puede interesar: Ejército despliega operativo en Arauca tras atentado contra el gobernador

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, destacó que el operativo fue producto de labores de inteligencia e información suministrada por la comunidad.

"Tropas dieron un golpe a la estructura criminal de las disidencias de las Farc; mediante labores de inteligencia se logra la ubicación de un depósito de armamento. La Policía continúa su compromiso por brindar seguridad a los vallecaucanos y trabajando con las autoridades locales para debilitar el actuar de grupos armados ilegales", afirmó el oficial.

Otras noticias: Piloto manizaleño fallece en accidente de avioneta en Vaupés

Por su parte, el alcalde de Calima El Darién, Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, hizo un llamado a la comunidad a fortalecer la colaboración con las autoridades y a no caer en el delito de la extorsión.

"Invitamos a la comunidad a que denuncie, desde la administración municipal lesguardamos la reserva, necesitamos tener un municipio seguro. También hacemos una invitación a los comerciantes para que no caigan en extorsiones porque seguramente se van a 'disparar' las llamadas extorsivas desde las cárceles", señaló el mandatario local.

Las autoridades resaltaron que este resultado reduce la capacidad logística y operativa de dicho grupo armado ilegal, autor de múltiples ataques en contra de la población civil y de la fuerza pública.

Fuente: Sistema Integrado de Información