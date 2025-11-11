Accidente de avioneta en Vaupés deja muerto a un piloto de Manizales

En Manizales lamentan la trágica muerte del piloto Carlos Felipe Ramírez Ortíz, oriundo de esa ciudad y que conducía la aeronave en la que viajaban tres funcionarios de La Registraduría en el departamento del Vaupés.

La FM conoció que una de las cuatro personas que fallecieron en el trágico accidente aéreo que se registró en el departamento de Vaupés, era oriunda de la capital de Caldas.

Se trata del piloto manizaleño, Carlos Felipe Ramírez Ortiz, quien volaba la aeronave monomotor tipo Cessna C-206, de matrícula HK-64, que se precipitó en tierra cuando regresaban al aeropuerto de Mitú.

Ramírez Ortiz transportaba a tres funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil, quienes adelantaban un recorrido por los corregimientos de Yavarate, Papunahua y Bocoa, donde trabajaban en la inscripción de ciudadanos para las próximas jornadas electorales.

Ramírez Ortiz trabajaba para la empresa de vuelos comerciales 'Nativa Air' y pertenecía a una familia de reconocidos comerciantes y emprendedores de la ciudad de Manizales donde administraban distintos establecimientos dedicados a la venta de productos gastronómicos.

“Su padre es Carlos Alberto Ramírez Jiménez que ha sido propietarios del establecimiento de "La Viña", una cafetería que está situada al en la carrera 22 del centro de Manizales. Uno de sus tíos es Fernando Ramírez, quien ese propietario de “Palitos”, un negocio tradicional de obleas y helados ubicado en el sector de Chipre.

Su abuelo era don Fidelino Ramírez, quien hizo parte de una legión boyacense que se estableció aquí en Manizales y fue fundador de un establecimiento muy famoso, muy célebre en Manizales”, explicó el cronista Ríos Martínez.

Junto a Ramírez Ortiz murieron sus tres pasajeros, funcionarios de la delegación departamental de la Registraduría Nacional que fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

