En el Cesar hay incertidumbre entre los usuarios de la Nueva EPS tras la suspensión de varios servicios en la Clínica Valledupar, debido a que la EPS “no ha cumplido con los pagos”.

Los pacientes hospitalizados están siendo trasladados a otros centros donde estén afiliados, lo que genera preocupación por la continuidad de los tratamientos y la atención especializada.

Según un comunicado oficial, los servicios afectados incluyen urgencias generales, 30 camas de hospitalización y dos quirófanos, mientras que permanecen activos Urgencia Platino, Hospitalización Platino, Medicina Prepagada, Fomag, Famisanar y Sanitas.

La organización, que también opera varias clínicas en el departamento, informó que la Nueva EPS no ha pagado el 80% de la cartera corriente, pese a acuerdos previos.

Esta situación ha generado embargos, deudas acumuladas, falta de insumos y medicamentos, retrasos en la nómina de más de 3.500 empleados y amenazas de renuncia de especialistas.

El panorama es crítico en el Cesar, donde más de 400.000 usuarios dependen de estas clínicas para recibir atención de mediana y alta complejidad, y muchos reportan demoras y cancelaciones de tratamientos esenciales.

José Orlando Jiménez aseguró que, pese a pagar sus aportes, les suspendieron tratamientos vitales, poniendo en riesgo su salud y la de miles de usuarios.

La presidenta de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en Cesar, Esperanza Arias, advierte que no hay respuestas del Gobierno Nacional ni de la Superintendencia de Salud, y que los usuarios siguen siendo los más afectados.

El Grupo Clínica Médicos aclaró que “esta medida es necesaria para proteger a los pacientes y al personal médico” y reiteró que está abierto al diálogo para restablecer los servicios lo antes posible.

