La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de un hombre señalado de participar en el hurto a un establecimiento comercial en el barrio Santander. El delincuente resultó lesionado en el brazo izquierdo luego de que se enfrentara a un uniformado, esgrimiendo un arma de fuego.

El hecho se reportó a través de la Línea de Emergencias 123, que informó sobre el hurto en un supermercado del sector. Inmediatamente, se activó el seguimiento mediante el sistema de Lectura de Placas (LPR), lo que permitió orientar a las patrullas hacia una motocicleta que coincidía con la descripción.

En el lugar, los uniformados ubicaron el vehículo y observaron al parrillero descender y emprender la huida. Durante el procedimiento de alcance, el sujeto extrajo un arma de fuego y apuntó directamente contra uno de los policías. El uniformado reaccionó, impactando al sujeto en el brazo izquierdo.

Según explicó el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la reacción fue necesaria ante la amenaza inminente a la vida del uniformado.

El sujeto fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Tras ser estabilizado, quedó bajo custodia policial.

En la intervención se incautó el arma de fuego utilizada y el capturado fue presentado ante la autoridad competente y deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte, tráfico o fabricación de armas de fuego.

Fuente: Alerta Paisa