El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se sumó a las voces de rechazo por el secuestro del patrullero de la Policía, Jarold Luis Ricardo Martínez, en hechos ocurridos entre Huila y Cauca.

Según informó la Policía, en la verificación iniciada el 29 de octubre "se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje de civil. Su última comunicación con la familia se desarrolló desde el municipio de Hobo, Huila, y que tendría como destino final la ciudad de Popayán".

Al parecer, los responsables del secuestro serían las disidencias de las Farc, específicamente miembros armados del frente Dagoberto Ramos Ortiz, quienes lo habrían interceptado en una zona ubicada entre ambos departamentos.

Es por ello que el ministro Pedro Sánchez señaló que "expreso mi indignación y rechazo absoluto ante el secuestro de nuestro patrullero Jarol Luis Ricardo Martínez, quien viajaba a Popayán para conocer a su hijo cuando fue secuestrado en estado de total indefensión, entre Cauca y Huila, por parte de las disidencias del cartel de alias Mordisco".

El jefe de la cartera de Defensa exigió a este grupo criminal que le respete la vida al uniformado y que lo libere de inmediato.

"Exigimos su inmediata liberación y sin condiciones, así como la de todas las personas que permanecen secuestradas en el país. El secuestro es un delito atroz e injustificable. Es un crimen, no un propósito político", agregó el ministro Sánchez.

El ministro también envió un mensaje de solidaridad a la familia y amigos del patrullero, a la vez que enfatizó en que "emplearemos todas las vías hasta lograr su regreso sano y salvo".

Por su parte, la Policía Nacional aclaró que "se dispuso de un equipo interdisciplinario para atender de manera integral a la familia del funcionario".

En las últimas horas, se conoció un video se supervivencia del patrullero, en el cual confirma quiénes son los responsables de su secuestro.

"La institución responsabiliza al mencionado grupo criminal por la integridad y la vida del señor Patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez, e insta a su inmediata liberación", reiteró la Policía Nacional.

