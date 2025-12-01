Investigan la muerte de un bebé de 4 meses de nacido en Los Patios, Norte de Santander

Las autoridades investigan la causa del fallecimiento de un bebé de cuatro meses de nacido en el barrio Videlso del municipio de Los Patios, del área metropolitana de Cúcuta.

El menor, identificado como Ángel David Cauca, fue trasladado de emergencia en una ambulancia a la Clínica Medical Duarte, en donde los médicos determinaron, después de brindar la atención pertinente, que enfrentaba un edema cerebral, un hematoma en la zona parietal y un trauma craneoencefálico severo.

Pese a los esfuerzos de los profesionales, el niño murió en el centro médico donde era atendido.

Le puede interesar: ¡Ya nació el bebé de Mariana Pajón! Así fue la emotiva bienvenida

La coronel de la Policía Sandra Mora, quien es la secretaria de Gobierno del municipio de Los Patios, dijo a La FM que, “nos duele lo sucedido con el menor. Un niño que llega a las 12 de la noche al hospital de Los Patios, aparentemente se trata por urgencia, se estabiliza y se traslada a la Medical Duarte, y a las 4 a.m. muere".

Se espera conocer de Medicina Legal el reporte de las causas de la muerte del menor. Según el informe entregado por los familiares a la Policía de Protección al Menor, el pequeño habría caído de un sofá en el que lo dejaron mientras sus padres realizaban un trasteo.

Lea además: Más de 50 perros y gatos sueñan con un hogar esta Navidad: ¡Conoce las jornadas de adopción en Bogotá!

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), a través del grupo de Infancia y Adolescencia, inició las indagaciones para descartar un posible caso de maltrato y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, junto con la Sijín, asumió el caso desde el pasado domingo. Manifestaron que están a la espera de que Medicina Legal informe o dé una orientación más clara sobre si la versión entregada es verdad o si realmente pudieron ocurrir otras situaciones que conllevaron la muerte del menor.

Fuente: Sistema Integrado de Información