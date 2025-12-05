En el segundo día de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del subcaso Antioquia, en el Caso 03 (sobre los falso positivos) que se desarrolla en Granada, oriente de Antioquia, fueron entregados los restos de cuatro víctimas de desaparición forzada en el oriente antioqueño tras haber sido presentadas falsamente como bajas en combate.

Los restos corresponden a Heider Alberto Velásquez, Jairo Andrés Álzate, Juan Carlos Castaño Tobón (entrega simbólica; la entrega del cuerpo está programada para el 12 de diciembre) y José Mauricio Meneses Zapata (entrega simbólica; la entrega del cuerpo se realizó el pasado 3 de diciembre).

De acuerdo con el informe actualizado de la JEP, integrantes de seis batallones adscritos a la IV Brigada asesinaron a 589 personas entre 2002 y 2007.

Más noticias: Sancionan a Atlético Nacional y Medellín por pelea entre jugadores en semifinal de la Liga BetPlay

De ellas, 228 fueron víctimas de desaparición forzada y presentadas ilegítimamente como bajas en combate; 111 continúan desaparecidas. A la fecha, 13 personas han sido encontradas y ocho de ellas ya han sido entregadas a sus familias.

De acuerdo con la programación de la JEP, la segunda parte de la audiencia se desarrollará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, y en este espacio serán abordados los hechos atribuidos a los demás batallones, ocurridos principalmente en Medellín, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente de Antioquia, entre 2004 y 2007.

Lea también: Lucha contra el narcotráfico: Fuerzas Militares han incautado cerca de 900 toneladas de droga en 2025

Según la investigación de la JEP, lo que inició en el oriente antioqueño con el BAJES se extendió y consolidó en el resto del departamento bajo la comandancia de la IV Brigada, a cargo de los generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo.

Hay que indicar sobre este subcaso que el general (r) Mario Montoya Uribe, el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De la Torre y Juan Pablo Forero Tascón no reconocieron responsabilidad, asegura la JEP, pese a la evidencia testimonial y documental conocida.

Fuente: Sistema Integrado de Información