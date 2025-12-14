La Luna del Río, la nueva joya turística de Barranquilla, ya fue inaugurada

A orillas del río Magdalena, donde la ciudad se encuentra con su historia y esencia, una nueva luna se eleva sobre el horizonte. Con 65 metros de altura, la Luna del Río se alza en el Gran Malecón como un símbolo de movimiento, encuentro y transformación, reflejando el espíritu vibrante de Barranquilla.

Barranquilla vivió un nuevo hito en su transformación urbana con la apertura oficial de la Luna del Río, la noria más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica, que desde el Gran Malecón se consolida como un nuevo ícono turístico, cultural y económico de la ciudad.

Con esta obra, la Puerta de Oro da un paso más en su reconexión con el río Magdalena y fortalece una nueva forma de vivir la ciudad: Barranquilla vista desde las alturas, en una experiencia 360° que integra naturaleza, espacio público y desarrollo urbano.

Lea también: Petro calificó al ELN como una amenaza y ordenó ofensiva militar

Durante la apertura, el alcalde Alejandro Char destacó que este proyecto representa mucho más que una atracción turística y lo definió como un motor económico para la ciudad. Señaló que el entretenimiento, el deporte y las experiencias urbanas son hoy factores clave para atraer visitantes, dinamizar la gastronomía, el comercio y fortalecer el turismo local.

La Luna del Río se integra al Gran Malecón como una experiencia única en Colombia, consolidando al turismo como eje estratégico del desarrollo económico de Barranquilla. Proyecciones indican que el atractivo podría atraer entre 150.000 y 200.000 visitantes al año.

Este impacto se traduce en impulso al empleo, el emprendimiento local y la activación de cadenas de valor que incluyen transporte, gastronomía, hotelería, comercio e industrias creativas. Actualmente, estos sectores generan cerca de 200.000 empleos en Barranquilla y su área metropolitana.

Con esta obra, la ciudad amplía su oferta turística y refuerza su posicionamiento como destino de grandes experiencias urbanas en Latinoamérica.

Le puede interesar: Alerta en el Catatumbo tras declaraciones de Trump sobre “fábricas de cocaína”

Ubicada en un área aproximada de 20.000 metros cuadrados, la Luna del Río se consolida como un hito arquitectónico y paisajístico alrededor del cual se articularán comercio, atracciones complementarias, espacio público y zonas verdes. Las obras complementarias del proyecto incluyeron una inversión superior a los $7.000 millones para la construcción del parque, bulevares y áreas verdes aledañas.

La estructura de la noria pesa 240 toneladas y su construcción estuvo a cargo de Fabbri Park, compañía italiana reconocida como líder mundial en atracciones mecánicas. La empresa capacitó a ingenieros locales para que el ensamble y la mano de obra fueran desarrollados por talento de la región.

Fuente: Sistema Integrado de Información