Petro calificó al ELN como una amenaza y ordenó ofensiva militar

El presidente Gustavo Petro aseguró que las recientes amenazas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) no están dirigidas contra líderes internacionales, sino que representan una amenaza directa contra Colombia, su soberanía y el proyecto histórico de integración regional inspirado en Simón Bolívar.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario afirmó que el ELN perdió hace tiempo su sentido revolucionario y su vínculo con las luchas sociales del país.

Según Petro, la organización armada no comprendió que “lo más revolucionario” que podía hacer era unir el “amor eficaz” de Camilo Torres Restrepo con la paz de Colombia, en un contexto de creciente conciencia popular.

El jefe de Estado indicó que impartió órdenes directas a la Fuerza Pública para atacar al ELN y defender a la población colombiana ante cualquier amenaza, ya sea de origen interno o externo. La instrucción busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar la integridad territorial del país.

Lea también: Alerta en el Catatumbo tras declaraciones de Trump sobre “fábricas de cocaína”

“La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, señaló.

Petro también hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse paralizar por el miedo e invitó a los colombianos a vivir las festividades de fin de año con tranquilidad.

“Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, expresó.

El mandatario cuestionó además los vínculos del ELN con mafias del narcotráfico internacional, al señalar que su cercanía con estructuras criminales mexicanas y albanesas contradice cualquier pretensión de representar los intereses del pueblo colombiano.

“El proyecto de entregar la revolución al narcotráfico es irreversible y profundamente dañino”, sostuvo.

Además: Cartagena estrenará coches eléctricos gratuitos para turistas en su fase inicial

En su pronunciamiento, Petro reiteró que el proyecto de la Gran Colombia, concebido como una confederación moderna de naciones, solo puede consolidarse en un escenario de paz regional, especialmente en el Caribe. En contraste, advirtió que la persistencia de la violencia armada atenta contra cualquier posibilidad de integración y desarrollo colectivo.

Fuente: Sistema Integrado de Información