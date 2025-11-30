En medio de los retrasos y cancelaciones reportados por la actualización del software de la flota Airbus, Latam Airlines Colombia aseguró que sus operaciones continúan con normalidad.

La compañía informó que tuvo afectación en un vuelo ida y vuelta Bogotá – San Andrés – Bogotá este sábado.

Por su parte, JetSmart informó que la actualización técnica solicitada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea avanza según lo previsto.

La aerolínea indicó que sus operaciones siguen normales y sin impacto en los itinerarios.

La compañía aseguró que el proceso se desarrolla dentro de los tiempos definidos por las autoridades y el fabricante, y que continuará monitoreando la situación.

Lea también: Volcán Puracé pasa a alerta Naranja por fuerte actividad sísmica: autoridades emiten advertencia

Según la página oficial del aeropuerto El Dorado, en la mañana del sábado al menos 15 vuelos fueron cancelados en ciudades como Cali, Medellín, Pasto y Cartagena.

A nivel internacional, los destinos más afectados fueron Miami, Caracas, Ciudad de Panamá y Nueva York.

Avianca informó que, ante los ajustes operativos en su flota A320, puso en marcha un esquema de atención para ofrecer alternativas a los viajeros afectados.

La aerolínea comenzó ofreciendo reacomodaciones en vuelos propios y rutas operadas por aerolíneas aliadas.

Para quienes no puedan acogerse a esas opciones, la empresa definió dos mecanismos adicionales:

“Reprogramar la fecha del vuelo sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria”, según disponibilidad, para viajar hasta 180 días después del itinerario original.

“Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar”, trámite posible en la web, Contact Center, puntos de venta directos o agencias de viajes.

La aerolínea pidió a los usuarios revisar las comunicaciones enviadas al correo asociado a la reserva y verificar el estado de los vuelos en los canales oficiales.

Cierre de ventas y ajustes operativos

Avianca recordó que cerró las ventas para viajes hasta el 8 de diciembre para facilitar la reacomodación de quienes ya cuentan con tiquetes emitidos.

Le puede interesar: MinDefensa se comunicó con familia de víctimas de moto bomba en Huila

Requerimiento de Airbus e impacto en la operación

La situación se originó después de que Airbus notificara que una parte significativa de los aviones de la familia A320 requiere una actualización urgente de software.

En Avianca, la instrucción afectó más del 70% de la flota A320 y generará ajustes en la operación durante los próximos diez días.

La compañía mantiene personal dedicado a ejecutar las modificaciones y restablecer la normalidad lo antes posible.

Fuente: Sistema Integrado de Información