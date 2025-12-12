La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció un amplio despliegue de seguridad para garantizar el normal desarrollo del partido entre Junior vs Deportes Tolima, correspondiente a la gran final del fútbol profesional colombiano, que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

De acuerdo con la institución, 1.300 uniformados integrarán el dispositivo, distribuidos en anillos de seguridad internos y externos, controles de acceso, patrullajes motorizados, puntos de registro y vigilancia en todo el entorno del escenario deportivo. Además, se realizará un acompañamiento especial a las barras locales, con el fin de prevenir alteraciones al orden público.

El operativo se desarrolla de manera articulada con la Alcaldía Distrital y todas las especialidades de la Policía, reforzando la capacidad preventiva, operativa y de reacción durante la jornada. También habrá un grupo especial dispuesto a atender cualquier conducta delictiva antes, durante y después del encuentro.

La tecnología será clave en este esquema: drones con transmisión en tiempo real, 140 cámaras analíticas y vigilancia aérea con el Halcón permitirán ampliar la capacidad de monitoreo y respuesta de las autoridades.

Así mismo, la Policía recordó varias recomendaciones para los asistentes: llegar con anticipación, portar únicamente objetos permitidos, acatar las indicaciones del personal uniformado y evitar el consumo excesivo de alcohol. También reiteró que no habrá ingreso de la barra visitante, medida adoptada para preservar la seguridad.

Entre las restricciones para ingresar al estadio se encuentran:

• Prohibido el ingreso de envases de vidrio.

• No se permiten armas, objetos peligrosos ni sustancias inflamables.

• No podrán entrar personas bajo efectos de alcohol o drogas.

• Prohibidas las correas con hebillas metálicas.

• No se permite ingresar alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.

• Los puntos de venta autorizados dentro del estadio estarán habilitados.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que el dispositivo está listo para garantizar un encuentro seguro, ordenado y en paz, e hizo un llamado a la afición para mantener un comportamiento respetuoso, evitar lanzar objetos, no usar pólvora, no invadir la cancha y seguir las orientaciones del personal de seguridad y logística.

Las autoridades invitaron a los hinchas a abandonar el estadio de manera ordenada al finalizar el partido y a reportar cualquier situación que afecte la convivencia o la seguridad a la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123.

Fuente: Sistema Integrado de Información.