Las lluvias continúan afectando gran parte del departamento de Santander. Según el Ideam, 58 municipios se mantienen bajo algún nivel de alerta, debido al incremento de las precipitaciones y los riesgos asociados.

En alerta roja están los municipios de Charalá, Chima, Encino, Guapotá, Lebrija, Oiba, Sabana de Torres, Tona, Landázuri y Vélez.

Además, 32 municipios se encuentran en alerta naranja y 18 en alerta amarilla. Las autoridades analizan otros territorios que podrían ser incluidos en los niveles más altos de riesgo.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Sánchez, afirmó que continúan evaluando la situación para determinar nuevas acciones de prevención y atención, "se han presentado afectaciones en vías secundarias y terciarias, y trabajamos con los alcaldes municipales para asistir con maquinaria y recuperar la movilidad. Afortunadamente, no se han registrado daños significativos en vidas o bienes en el departamento de Santander".

Sobre el manejo de las fuentes hídricas y el monitoreo, Sánchez aseguró: "se han atendido puntos críticos, especialmente en Puerto Wilches, sobre Magdalena Medio, para proteger los jarillones y prevenir inundaciones. Las lluvias no han sido tan intensas y no hay alertas rojas en las fuentes hídricas del departamento".

Los voluntarios de la Defensa Civil han apoyado las emergencias registradas durante la última semana debido al aumento de las lluvias. Al respecto, Dudwing Villamizar aseguró: "entre sus acciones se encuentra el suministro de agua potable mediante carrotanques, señalización preventiva en puntos críticos, evacuaciones preventivas y el rescate de personas atrapadas en deslizamientos".

La entidad señaló que trabaja de manera coordinada con los comités municipales de gestión del riesgo y con la oficina departamental, con el fin de enfrentar esta emergencia que afecta especialmente al sur del departamento.

Las autoridades insisten en que la comunidad debe extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse atentos a los comunicados oficiales de alcaldías y organismos de socorro.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán de forma intermitente durante los próximos días, por lo que se mantienen las alertas naranja y amarilla en varias zonas de Santander.

Fuente: Sistema Integrado de Información