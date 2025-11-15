El Ministerio de Educación informó que lidera una serie de acciones urgentes para recuperar la normalidad en la Universidad del Atlántico, ante la alteración del ambiente que se ha registrado en la institución.

El ministerio se propone brindar acompañamiento permanente a la universidad, a fin de garantizar el funcionamiento transparente del proceso de elección y el respeto por los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Entre las primeras acciones señaladas está la intervención de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, como mecanismo para dar seguimiento a los hechos que afectan el orden en la universidad. La cartera educativa anunció que se conformará un mecanismo de coordinación interinstitucional, que incluirá entidades del orden nacional y departamental, para asegurar el restablecimiento del orden académico y administrativo en la universidad.

Se especifica que el ministerio exige la presentación de un informe detallado sobre la modificación y cumplimiento de los requisitos que permiten la elección de rector, con el objetivo de verificar que el proceso se ajuste al marco normativo vigente. Adicionalmente, pide la apertura de un “registro oficial de hechos”, donde se documentarán las denuncias de miembros de la comunidad universitaria —estudiantes, profesores y funcionarios—que hayan sido víctimas de acciones que perturben la convivencia o la normalidad de las funciones académicas y administrativas.

El Ministerio insistió en la necesidad de que las actividades académicas y administrativas se reanuden cuanto antes, enfatizando que la autonomía universitaria debe coexistir con el derecho a la educación y la seguridad de quienes participan en la vida de la institución. Según el ministerio, las medidas anunciadas buscan asegurar condiciones de normalidad, garantía educativa y participación de todos los estamentos universitarios, de manera que la Universidad del Atlántico retome su funcionamiento íntegro.

