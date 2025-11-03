La Fundación Parque Jaime Duque celebró el nacimiento de Ámbar, una cría hembra de cóndor andino (Vultur gryphus) que representa un nuevo hito en los esfuerzos por conservar una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.

El nacimiento de Ámbar cuyo nombre significa “luz y tesoro” marca un avance importante en el Programa de Conservación del Cóndor Andino, desarrollado por la fundación junto con varias entidades ambientales. Esta es la tercera cría nacida en cautiverio bajo este programa, luego de Rafiki (2024) y Wayra (septiembre de 2025).

El director de gestión de biodiversidad, Fernando Castro, señaló que este proceso de incubación de Ámbar fue un desafío técnico que puso a prueba la experiencia del equipo de biólogos y veterinarios del Parque Jaime Duque.

“La cría pesó 203 gramos al momento de nacer, luego de 62 días de incubación, un proceso de 66 horas de eclosión y una asistencia final de 18 minutos, que culminó exitosamente”, indicó.

Destacó que “Ámbar” simboliza la fuerza y la resiliencia del cóndor andino, una especie que enfrenta grandes desafíos en los Andes colombianos.

“La ruptura tardó alrededor de 34 horas, algo que no habíamos visto en estos procesos de incubación. Afortunadamente el polluelo se ve bastante enérgico. Este proceso que duró 66 horas después del primer picaje de la ruptura de la cáscara concluye con el nacimiento de Ámbar. Al igual que sus hermanos, la alimentación será después de 20 a 24 horas de su nacimiento para que absorba todo el vitelo o lo que sería la yema del huevo. Su alimentación después se realizará utilizando títeres para evitar que tenga contacto con los humanos.

Su nacimiento confirma la efectividad de los protocolos de manejo reproductivo implementados por el programa y representa una esperanza renovada para la recuperación de la población nacional, estimada en aproximadamente 150 ejemplares en libertad.

La Fundación Parque Jaime Duque agradeció el apoyo de entidades aliadas como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma de Santander (CAS), Corpoguavio, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fuerza Aérea Colombiana, el Aeropuerto El Dorado, Accenorte, y las comunidades locales de Tocancipá.

“Estas instituciones, junto a los medios de comunicación y visitantes del parque, conforman una red de apoyo para la preservación del cóndor andino, ave declarada símbolo nacional de Colombia. Cada nacimiento es un paso vital para la recuperación de esta especie. Ámbar encarna la esperanza y la responsabilidad de proteger nuestro patrimonio natural”, indicó la Fundación.

El Parque Jaime Duque invitó a los colombianos a sumarse a esta causa a través de la iniciativa “El vuelo de Rafiki”, que promueve la educación ambiental y la recaudación de fondos para la conservación del cóndor andino y el oso de anteojos.

El cóndor andino, declarado ave nacional de Colombia, enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, el envenenamiento por cacería indiscriminada y la disminución de fuentes de alimento, lo que ha reducido drásticamente sus poblaciones.

Con el nacimiento de Ámbar, la Fundación Parque Jaime Duque reafirma su compromiso de seguir trabajando por la preservación de esta especie insignia de los Andes y de continuar iluminando con esperanza el cielo colombiano.

