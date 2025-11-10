En la mañana de este lunes se registró un nuevo ataque con granadas contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Según el reporte preliminar entregado a La FM, aunque no se reportaron uniformados ni civiles heridos, se presentaron afectaciones estructurales en el lugar, lo que generó preocupación y temor entre los habitantes.

De acuerdo con la comunidad, este hecho volvió a encender las alarmas en la zona y ocasionó el confinamiento de las familias para evitar quedar en medio de posibles ataques y enfrentamientos entre la fuerza pública y del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal que delinque en esta zona montañosa del sur del departamento del Valle.

"La gente tiene miedo, nadie sale de las casas porque no se sabe cuándo puede ocurrir otro ataque", comentó un habitante de Robles.

Antecedentes:

Cabe resaltar que este corregimiento ha sido escenario de múltiples atentados en lo que va corrido del año, en su mayoría atribuidos a disidencias de las Farc.

Según cifras oficiales, se han registrado al menos tres ataques con explosivos contra la subestación de Policía y la comunidad local.

El 20 de febrero se presentó un ataque armado en el corregimiento de Robles; el 9 de octubre, un cilindro explosivo impactó cerca de la estación, afectando viviendas y dejando varios heridos, entre ellos menores de edad; el 31 de octubre, la instalación policial fue 'blanco' de un ataque con drones, y este 10 de noviembre se registró nuevamente un atentado con granadas.

Estos hechos hacen parte de una escalada de violencia en el suroccidente del Valle del Cauca, donde las disidencias han intensificado las acciones armadas contra la fuerza pública, generando zozobra en la población rural de Jamundí y en los corregimientos cercanos.

Fuente: Sistema Integrado de Información