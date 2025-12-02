El municipio de Funza (Cundinamarca) anunció la creación del Fondo de Educación Superior, una iniciativa que busca permitir que los estudiantes con buen rendimiento académico accedan a estudios superiores con una cobertura del 100 % en el valor de su matrícula.

Esta iniciativa asumiría todo el costo total de la matrícula en cualquier institución de Educación Superior sin que el estudiante tenga que reembolsar algún recurso por concepto de su matrícula.

La iniciativa incluye becas de pregrado y posgrado. Además, el estudiante recibiría un recurso adicional de sostenimiento para gastos propios como papelería y material para su estudio.

¿Quiénes pueden aplicar?

El Fondo Funza Educar va dirigido a jardines infantiles, educación básica y media; incluye universidad presencial, el programa Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE); pero también brinda oportunidades para posgrados.

"Hoy le decimos a nuestros jóvenes que no hay límites para su futuro. Este fondo es un mensaje claro al país: invertir en conocimiento es la mejor decisión que puede tomar un gobierno", afirmó Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza.

En este sentido, el programa otorga becas para estudiantes que hayan tenido un mejor rendimiento académico durante su periodo de bachillerato; quienes podrán acceder a programas técnicos, tecnológicos y de pregrado en las universidades de su preferencia.

Por otro lado, estudiantes que hayan finalizado una carrera de pregrado podrán acceder a becas de posgrado, esto con el fin de que puedan especializarse en la rama de su escogencia.

Debe destacarse que el Fondo Funza Educar estaría por encima de otros programas educativos del área, donde se diferencia por financiar el 100 % de la matrícula por cada estudiante, pese a que otros programas manejan planes de financiación que van desde el 50 % hasta el 80 % del costo.

