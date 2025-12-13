En lo corrido del año, ocho integrantes del gremio taxista han sido asesinados en la capital de Antioquia. El caso más reciente ocurrió en el barrio Alfonso López, noroccidente de Medellín, donde un taxista fue baleado dentro de su vehículo.

Las autoridades de Medellín están tras la pista de los responsables de este homicidio. La víctima fue identificada como Héctor Fabio Cano, de 46 años.

Lea también: Aumentan los lesionados por pólvora en Colombia: 486 casos

Según el reporte oficial, los disparos fueron perpetrados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra, quienes huyeron del sitio. De igual manera, las autoridades investigan la posible participación de un vehículo particular de color gris, por lo que el material fílmico está siendo analizado para determinar la ubicación de los implicados.

En lo corrido de 2025, se han registrado al menos 323 homicidios, lo que representa un incremento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior. En esta cifra se incluyen también los casos clasificados como muertes de integrantes de la Fuerza Pública y aquellos registrados bajo la categoría de defensa del bien jurídico, los cuales, pese a su clasificación, corresponden igualmente a muertes violentas.

Le puede interesar: Incursión armada en mina de Maripí prende alertas de seguridad

De acuerdo con la Corporación Corpades, las principales causas de estos homicidios están asociadas a conflictos de convivencia, estructuras criminales y hurtos, factores que continúan alimentando la inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

Fuente: Alerta Paisa