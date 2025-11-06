El Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal suspenderán temporalmente su servicio a partir de las 10:00 p.m. del sábado 15 de noviembre, con motivo del desarrollo de obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La operación habitual en estos puntos se restablecerá el lunes 17 de noviembre a las 5:00 a.m. Durante el cierre, TransMilenio implementará medidas transitorias para garantizar la movilidad de los usuarios. Los buses alimentadores operarán desde la estación Banderas, mientras que la ruta F23 prestará servicio hasta ese punto.

Las rutas troncales 5, F32 y F60 funcionarán hasta la estación Transversal 86, donde realizarán su retorno. De manera temporal, las rutas E32, A60 y RF5 Calle 22 también operarán desde Transversal 86 y no pasarán por las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal.

Asimismo, la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad trasladará su operación al Portal Sur durante el fin de semana.

Lea más: “Perdimos todo”: familias afectadas por incendio en Barrios Unidos relatan su drama

El Sistema informó que las rutas zonales que cubren el sector del Portal Américas —entre ellas DG208, CG137, CG147, GA535, GA518 y 927— tendrán desvíos y realizarán paradas en puntos cercanos, definidos para facilitar la conexión con otros sectores de la ciudad. TransMilenio recomendó a los usuarios recargar sus tarjetas con anticipación y planear sus desplazamientos.

Las recargas digitales pueden realizarse desde la aplicación Maas, con un monto mínimo de 10.000 pesos, y activarse en los puntos de tullave o mediante tecnología NFC desde los celulares.

Más noticias: Colombia impulsa la producción local de vacunas y medicamentos

Durante el cierre, un equipo de anfitriones del sistema, personal de seguridad, funcionarios de la Secretaría de Movilidad y colaboradores del Metro de Bogotá estará en el sector para orientar a los usuarios y facilitar la operación.

Fuente: Sistema Integrado de Información