El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la ciudad contará con 1.200 policías y 2.390 servidores del Distrito que garantizarán la seguridad, tranquilidad y control de todos los ciudadanos durante la época decembrina.

La presencia de la fuerza pública estará desplegada en los principales corredores estratégicos de la capital, así como en zonas de alta afluencia comercial, TransMilenio y 13 áreas comunes de la ciudad.

Esto con el fin de vigilar el consumo de licor, los espacios públicos y establecimientos culturales y de entretenimiento.

La estrategia está enfocada a fortalecer especialmente 26 centros comerciales y 16 zonas de rumba de la ciudad en ocho localidades. En dichos lugares habrá toma masiva por parte de la Policía por presentar los mayores índices de homicidio.

“Tendremos un refuerzo coordinado entre las entidades del Distrito y la Policía Metropolitana para garantizar presencia, control y acompañamiento en toda la ciudad”, indicó el alcalde Galán.

Regulación de la pólvora

Los controles también cobijan el uso de la pólvora por parte de los ciudadanos. Aunque hasta la fecha no se ha reportado ningún quemado en la ciudad, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reportó un menor de 15 años en el municipio de Fusagasugá.

“La pólvora no es un juego. Mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Estamos en modo prevención y listos para atender, pero nuestro objetivo es que nadie llegue a una unidad de quemados. Celebrar sin pólvora es la mejor decisión”, anunció el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández.

Para regular el uso de la pólvora, la Alcaldía expidió el Decreto 598 de 2025, que actualiza la normatividad de productos pirotécnicos, unifica procedimientos y crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del Uso de Pólvora en Bogotá.

Además, se advirtió a los establecimientos comerciales acatar estas regulaciones para evitar que caigan en multas que podrían superar los 700 mil pesos.

Bomberos

El capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, lanzó este viernes la campaña “Prendamos la fiesta pero no la pólvora”, una iniciativa que busca crear conciencia sobre el uso y manipulación de estos productos.

“No existe elemento pirotécnico que sea inofensivo; todo esto requiere precisamente que sea manipulado por personal que sea altamente calificado. Lo que buscamos es generar conciencia en las personas para evitar situaciones lamentables”, advirtió el capitán Farfán.

Fuente: Sistema Integrado de Información