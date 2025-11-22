Debido a una manifestación de ciudadanos que lleva más de 24 horas en la vía que comunica a Montería con el Urabá antioqueño, la población de esta subregión reporta afectaciones en la movilidad y en el suministro de gas natural.

De acuerdo con EPM persiste la posibilidad de que en las próximas horas se interrumpa el suministro de gas natural en los municipios de esta subregión del departamento de Antioquia, con mayor riesgo de desabastecimiento en los municipios de Arboletes, Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.

La entidad asegura que, esta manifestación impide que el energético llegue a tiempo y se registre una próxima ausencia masiva para 3.416 usuarios y clientes de esta zona del territorio antioqueño.

Lea también: Advierten crisis alimentaria por cuenta del intenso conflicto en el Catatumbo

Debido al desabastecimiento que se pueda presentar en las próximas horas, EPM pide a los usuarios del servicio de gas natural cerrar las perillas de todos los gasodomésticos. Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos.

Si es el caso, cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble. EPM ofrece disculpas a los habitantes de la subregión y agradece su comprensión ante esta situación.

Lea también: Comunidades campesinas, afro e indígenas del Valle reclaman celeridad en entrega de tierras

Hay que indicar que esta manifestación es realizada por ciudadanos de Los Córdobas, municipio ubicado al Norte de Córdoba, que se oponen al desvío de la ruta que conectaría a Los Córdobas con Arboletes (Antioquia) y piden al Gobierno Nacional, específicamente a la ANI soluciones para frenar la erosión costera que ha causado daños en la población desde hace varios años y está afectando la carretera, lo que genera problemas para la movilidad de los habitantes. Esta manifestación es liderada por habitantes de Puerto Rey.

Fuente: Sistema Integrado de Información