Un total de 147 jóvenes que culminaron su servicio militar obligatorio recibieron la certificación del programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, marcando el inicio de su nueva vida civil.

El emotivo encuentro de graduación se llevó a cabo en la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Esta certificación es el resultado de un proceso integral de acompañamiento psicosocial y formativo diseñado para fortalecer la transición de los exsoldados a la vida productiva y legal de la ciudad. Así lo estableció la directora Programa Parceros, Paulina Patiño

Lea también: Más de 1.000 policías reforzarán la seguridad en Santander este puente festivo

Estas sesiones estuvieron orientadas a reducir la ansiedad y la depresión, reforzar la autoestima y facilitar la construcción de proyectos de vida en la legalidad, previniendo su posible vinculación a economías ilegales.

Más información: Balance de Halloween en Medellín: más de 500 motos inmovilizadas y 32 detenidos

La estrategia Parceros se centró en la aplicación de la terapia cognitivo-conductual, una herramienta crucial para el proceso.

Durante la ceremonia, los jóvenes compartieron sus experiencias de transformación y recibieron mensajes de motivación de las autoridades locales y militares, quienes destacaron el éxito del trabajo conjunto entre la institucionalidad y las Fuerzas Militares.

Fuente: Alerta Paisa